Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила украинцам три простых и вкусных рецепта вафель - со шпинатом, цветной капустой, а также яблочные.
Для приготовления шпинатных вафель "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова использует следующие ингредиенты:
- шпинат - 100 г
- сыр твердый – 100 г
- мука – 150 г
- яйца – 3 шт.
- разрыхлитель - 10 г
- соль – 8 г
Шпинат вместе с яйцами перебиваем блендером до однородности. Добавляем смесь муки с разрыхлителем, тертый сыр, соль, перец по вкусу и перемешиваем до однородности. Выпекаем шпинатные вафли в разогретой вафельнице до золотистой корочки.
Для вафель из цветной капусты нам понадобятся:
- цветная капуста – 200 г
- яйца – 2 шт.
- твердый сыр – 150 г
- мука – 100 г
- специи карри - 1 ч.л.
- соль – 10 г
Цветную капусту "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предварительно разделяет на соцветия и отваривает. Готовую капусту отбрасываем на сито, чтобы вода стекла.
Яйца размешиваем веничком. Добавляем муку, специи карри, соль и хорошо перемешиваем. После этого добавляем соцветия цветной капусты, тертый сыр, перемешиваем до однородности и также жарим вафли в разогретой вафельнице.
Чтобы приготовить сладкие яблочные вафли, Мастер Шеф Татьяна Литвинова берет:
- яблоки – 300 г
- яйца – 2 шт.
- кефир – 250 г
- мука – 150 г
- сахар – 50 г
- топленое масло – 50 г
- соль - щепотка
- разрыхлитель - 7 г
Яблоки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова натирает на крупную терку, добавляет яйца, кефир, топленое масло, а также муку с разрыхлителем, сахар и соль, смешивает все, и тесто готово. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
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