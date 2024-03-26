Бывшая судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова показала, как самостоятельно приготовить невероятно вкусные и полезные вафли.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила украинцам три простых и вкусных рецепта вафель - со шпинатом, цветной капустой, а также яблочные.

Для приготовления шпинатных вафель "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова использует следующие ингредиенты:

шпинат - 100 г

сыр твердый – 100 г

мука – 150 г

яйца – 3 шт.

разрыхлитель - 10 г

соль – 8 г

Шпинат вместе с яйцами перебиваем блендером до однородности. Добавляем смесь муки с разрыхлителем, тертый сыр, соль, перец по вкусу и перемешиваем до однородности. Выпекаем шпинатные вафли в разогретой вафельнице до золотистой корочки.

Для вафель из цветной капусты нам понадобятся:

цветная капуста – 200 г

яйца – 2 шт.

твердый сыр – 150 г

мука – 100 г

специи карри - 1 ч.л.

соль – 10 г

Цветную капусту "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предварительно разделяет на соцветия и отваривает. Готовую капусту отбрасываем на сито, чтобы вода стекла.

Яйца размешиваем веничком. Добавляем муку, специи карри, соль и хорошо перемешиваем. После этого добавляем соцветия цветной капусты, тертый сыр, перемешиваем до однородности и также жарим вафли в разогретой вафельнице.

Чтобы приготовить сладкие яблочные вафли, Мастер Шеф Татьяна Литвинова берет:

яблоки – 300 г

яйца – 2 шт.

кефир – 250 г

мука – 150 г

сахар – 50 г

топленое масло – 50 г

соль - щепотка

разрыхлитель - 7 г

Яблоки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова натирает на крупную терку, добавляет яйца, кефир, топленое масло, а также муку с разрыхлителем, сахар и соль, смешивает все, и тесто готово. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

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