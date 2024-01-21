Кулинарный эксперт, бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, какой шедевр можно приготовить из обыкновенной капусты.

В этот раз на своей странице в Instagram бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить вкусную, нежную и витаминную запеканку из капусты.

Звезда "Мастер Шеф" подчеркнула, что это идеальный вариант для тех, кто пытается придерживаться здорового сбалансированного питания. Татьяна Литвинова советует такую ​​капустную запеканку в качестве основного блюда, гарнира или перекуса, ведь ее удобно брать с собой.

Для приготовления капустной запеканки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

капуста - 500 г

яйца – 4 шт.

соль – 1 ч.л.

сметана – 300 г

мука – 3 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

зеленый лук – 15 г

сыр твердый – 200 г

бекон - 100 г

чеснок - 4 зубчика

горчица – 1 ст.л.

Капусту "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова мелко шинкует, подсаливает и делает "массажик", пока она не станет мягкой.

Бекон и зеленый лук мелко нарезаем и добавляем к капусте.

Чтобы приготовить заливку для запеканки, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смешивает до однородности яйца, сметану, разрыхлитель, выжатый чеснок, горчицу и муку.

Перемешиваем капусту, бекон и зеленый лук с заливкой и выкладываем эту массу в жаростойкую форму.

Сверху натираем моцареллу или другой плавящийся сыр, накрываем пергаментом, как показано на видео, и отправляем капустную запеканку в разогретую до 160 градусов духовку на 1 час.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.