В этот раз на своей странице в Instagram бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить вкусную, нежную и витаминную запеканку из капусты.
Звезда "Мастер Шеф" подчеркнула, что это идеальный вариант для тех, кто пытается придерживаться здорового сбалансированного питания. Татьяна Литвинова советует такую капустную запеканку в качестве основного блюда, гарнира или перекуса, ведь ее удобно брать с собой.
Для приготовления капустной запеканки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:
- капуста - 500 г
- яйца – 4 шт.
- соль – 1 ч.л.
- сметана – 300 г
- мука – 3 ст.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- зеленый лук – 15 г
- сыр твердый – 200 г
- бекон - 100 г
- чеснок - 4 зубчика
- горчица – 1 ст.л.
Капусту "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова мелко шинкует, подсаливает и делает "массажик", пока она не станет мягкой.
Бекон и зеленый лук мелко нарезаем и добавляем к капусте.
Чтобы приготовить заливку для запеканки, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смешивает до однородности яйца, сметану, разрыхлитель, выжатый чеснок, горчицу и муку.
Перемешиваем капусту, бекон и зеленый лук с заливкой и выкладываем эту массу в жаростойкую форму.
Сверху натираем моцареллу или другой плавящийся сыр, накрываем пергаментом, как показано на видео, и отправляем капустную запеканку в разогретую до 160 градусов духовку на 1 час.
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