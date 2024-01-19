В этот раз бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить беляши по-новому.

Беляши из слоеного теста готовятся очень быстро и просто, а получаются тонкими, сочными и даже вкуснее обычных.

Для приготовления беляшей "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто - 500 г

фарш из свинины или говядины – 400 г

картофель – 1 шт.

зеленый лук

соль и перец

масло топленое – 30-40 г

"Быстрые, потому что тесто делать не надо, не жирные и очень вкусные😋", – советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Мясо измельчаем на фарш, добавляем натертый на средней терке картофель, соль, перец, мелко нарезанный зеленый лук и измельченный чеснок.

Лист теста "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова немного раскатывает и выкладывает на него тоненьким слоем мясную начинку, не доходя до одного края 5 см. Закручиваем тесто с фаршем в ролл и нарезаем его поперек на кусочки.

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова на припыленном мукой столе берет кусочек теста срезом к себе, хорошо присыпает мукой и тоненько раскачивает.

Жарим беляши на разогретой сковороде с добавлением небольшого количества топленого масла по 5 минут с каждой стороны на средней температуре.

Готовые беляши "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.