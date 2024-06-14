Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать сытное блюдо к ужину вместе с курицей и удивить гостей за столом.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусный и необычный перекус с курицей вместо стандартной закуски к гарниру.

Для приготовления блюда, предложенного "Мастер Шефом" Татьяной Литвиновой, понадобятся следующие ингредиенты:

4 куриные голени

500 г дрожжевого слоеного теста

60 г картофельного пюре

30 г жареных грибов с луком

соль, перец

масло для жарки

Приготовление:

Отрежьте верхушки голеней и проверьте, можно ли поставить их в вертикальное положение, делится "Мастер Шеф" Литвинова. При желании, зачистите кожу с голеней, затем посолите и поперчите их.

Поджарьте голени на сковороде до полуготовности на среднем огне. Дайте мясу полностью остыть.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, добавьте пюре к поджаренным грибам и добавьте соль по вкусу. Нарежьте слоеное тесто на квадраты размером 14x14 см.

Поставьте маленький лоскуток теста в центр каждого квадрата, затем положите на него столовую ложку пюре с грибами и голень. Заверните голень в тесто, дотягивая его до верха. Оберните косточку фольгой, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Поместите «мешочки» в высокую форму для запекания, наклоняя их к бортику, чтобы голени стояли ровно.

Запекайте при температуре 170 градусов в течение 40 минут, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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