Некоторые профессии платят слишком низкую зарплату и потому работодатели вынуждены платить больше, чтобы просто удержать работников.

В первом квартале 2024 года средняя заработная плата в Украине выросла на 22,5% до 18 903 гривен. Однако в долларовом эквиваленте это составляет лишь $495, что остается ниже довоенного уровня. Также отмечено, что некоторые профессии оплачиваются слишком низко, поэтому работодатели вынуждены повышать зарплату, чтобы сохранить работников.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев из партии "Слуга народа".

Он отметил, что темпы роста средней зарплаты в Украине оказались значительно выше, чем темпы инфляции, составлявшей 4% с января по март, и охарактеризовал этот результат как отличный.

Однако существуют определенные аспекты, вызывающие сдержанную оценку таких показателей. Во-первых, среди более двух десятков сфер экономической деятельности, перечисленных Госстатом, только в одной зарплате превышают тысячу долларов или евро.

"Во-вторых, средняя заработная плата в упомянутом валютном эквиваленте (495 долларов), несмотря на темпы восстановления, все еще уступает среднему показателю 2021 года (513,5 долларов)", – подчеркнул Гетманцев.

Дополнительно, в двух из трех отраслей, где темпы роста зарплаты были самыми высокими (на 44% в гостинично-ресторанном секторе и в строительстве), по абсолютным значениям эти показатели оказались почти на последних местах в рейтинге.

Это свидетельствует о необходимости "догонять" рыночные показатели, а не о дополнительных выгодах от работодателей: в гостинично-ресторанном секторе это всего 15 057 гривен; на строительстве – 14561 гривен.

А в сельском хозяйстве уровень средней заработной платы не дотянул даже до 15 тыс. грн, даже несмотря на увеличение на 19%.

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