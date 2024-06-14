Победительница второго сезона и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила рецепт оригинальных оладий, что заменят обычные и будут более полезными.

Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать простой, но вкусный и сытный перекус вместе с капустой. Такие оладьи, считает кулинар, могут заменить и обычные.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная: 700 г

Кефир: 250 мл

Яйца: 2 шт.

Пшеничная мука: 200 г

Соль: щепотка

Сода: 1/2 ч. л.

Инструкции:

Тщательно помойте капусту и мелко нашинкуйте её, делится "Мастер Шеф" Глинская. В миске смешайте пшеничную муку, щепотку соли и 1/2 чайной ложки соды.

Добавьте кефир и яйца в сухую смесь. Тщательно перемешайте всё до получения однородной консистенции.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, в готовое тесто добавьте мелко нашинкованную капусту.

Хорошо перемешайте, чтобы капуста равномерно распределилась по тесту. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.

Выложите ложкой небольшие порции теста на сковороду, формируя оладьи.

Жарьте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Готовые капустные оладьи выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Вы можете подавать оладьи вместе со сметаной после того, как они немного остынут.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.

Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.