Победительница второго сезона и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусный десерт, что может освежить и приятно удивить вас летом.

Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусный и освежающий сезонный десерт с клубникой.

Ингредиенты:

Клубника: 300 г (2 стакана) + для декора

Клубничное пюре: 300 г (10 ст. л.)

Сахар: 50 г

Лайм: 1 шт.

Вода: 100 мл (5 ст. л.) + 60 мл (2,5 ч. л. + 3 ст. л.)

Желатин: 12 г

Малина: для декора

Инструкции:

Помойте клубнику и порежьте её небольшими кубиками. Замочите желатин в 60 мл воды и оставьте на 5-10 минут, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Соедините клубничное пюре и нарезанную клубнику в миске. Добавьте цедру лайма и свежевыжатый сок лайма (20-30 мл).

"Мастер Шеф" Глинская советует, добавьте сахар к смеси и поставьте её на огонь. Доведите до кипения и кипятите несколько минут.

Соберите образовавшуюся пенку.Добавьте набухший желатин в горячую смесь и тщательно размешайте до полного растворения желатина.

Разлейте смесь по формам и уберите в холодильник для застывания на 6-7 часов. Перед подачей задекорируйте желе кусочками клубники и ягодами малины, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Посыпьте сахарной пудрой и дроблеными фисташками для дополнительного украшения и вкуса.

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