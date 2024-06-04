Этот рецепт вкусного, ароматного и питательного завтрака из яиц вместо обыкновенного омлета стоит того, чтобы его приготовить.

Вместо обычного омлета на завтрак можно приготовить необычный. И именно для этого автор фудблога «Будет вкусно вместе» поделилась рецептом.

И для приготовления такого завтрака нужны такие ингредиенты: кукуруза –150 гр, яйца –3 шт, мука –1ст.л, соль по вкусу, кетчуп, куриное филе, сыр твердый, помидоры Чери.

Новый рецепт омлета.

Шаг приготовления завтрака первый – смешайте кукурузу с яйцами, мукой. Потом прибавьте специи по вкусу.

Теперь выливаем яйца на разогретую сковороду и накрываем будущий омлет крышкой. Через несколько минут смазываем омлет кетчупом, добавляем куриное филе, помидоры Чери и сыр.

Новый рецепт омлета.

Вот и все! Ароматный и питательный омлет на завтрак готов!

Отметим, что для того, чтобы омлет оставался пышным, его необходимо жарить на среднем огне. На сильном огне омлет может сгореть или не успеет подняться. Если готовить его на среднем огне, яйца прожарятся и омлет не осядет после того, как его выложить на тарелку.

Новый рецепт омлета.

Новый рецепт омлета.

Отметим, что одним из самых пышных видов омлета является омлет «Пуляр».

Он готовится очень просто, а выглядит очень эффектно и аппетитно.

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