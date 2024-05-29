Омлет залишається одним з найпопулярніших видів сніданку. Цю страву дуже швидко і легко приготувати, вона корисна і здатна зарядити енергією на довгий час.

Крім того, омлет на сніданок завжди може бути різним, завдяки методам приготування і начинкам.

До омлетів додають молоко або вершки, борошно, сметану. Якщо збовтати яйця безпосередньо на пательні, аийде ніжна яєчня скрембл. Якщо приготувати омлет на водяній бані – він вийде неймовірно пишним і соковитим.

омлет, яйця

Як приготувати пишний омлет.

Ще один варіант приготувати пишний омлет – скористатися простим і швидким рецептом омлету Пуляр.

Готувати такий омлет простіше простого. Головне, що необхідно – це яйця. Відокремлюємо жовтки від білків. Додаємо до жовтків дрібку солі і, за бажанням, трохи молока і крохмалю. Збиваємо виделкою або вінчиком.

Білки необхідко збити міксером до пишної піни. Тепер ставимо пательню на вогонь, змащуємо вершковим маслом.

омлет Пуляр

Як приготувати пишний омлет.

Спочатку виливаємо на гарячу пательню жовтки – їх необхідно розподілити по всій площі. Коли жовтки схопляться, викладаємо на них білкову піну і теж розподіляємо, щоб все було равномірно.

Смажимо омлет 7-10 хвилин. Готовий Пуляр викладаємо на тарілку, розрізаємо навпіл і викладаємо одну частину омлету білковою стороною на іншу, щоб зверху був жовток.

Подавати такий пишний омлет можна із зеленню, овочами та будь-якими улюбленими інгредієнтами.

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