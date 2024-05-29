Для приготування цього надзвичайно пишного омлету на сніданок потрібні всього кілька інгредієнтів.

Омлет залишається одним з найпопулярніших видів сніданку. Цю страву дуже швидко і легко приготувати, вона корисна і здатна зарядити енергією на довгий час.

Крім того, омлет на сніданок завжди може бути різним, завдяки методам приготування і начинкам.

До омлетів додають молоко або вершки, борошно, сметану. Якщо збовтати яйця безпосередньо на пательні, аийде ніжна яєчня скрембл. Якщо приготувати омлет на водяній бані – він вийде неймовірно пишним і соковитим.

Як приготувати пишний омлет.

Ще один варіант приготувати пишний омлет – скористатися простим і швидким рецептом омлету Пуляр.

Готувати такий омлет простіше простого. Головне, що необхідно – це яйця. Відокремлюємо жовтки від білків. Додаємо до жовтків дрібку солі і, за бажанням, трохи молока і крохмалю. Збиваємо виделкою або вінчиком.

Білки необхідко збити міксером до пишної піни. Тепер ставимо пательню на вогонь, змащуємо вершковим маслом.

Як приготувати пишний омлет.

Спочатку виливаємо на гарячу пательню жовтки – їх необхідно розподілити по всій площі. Коли жовтки схопляться, викладаємо на них білкову піну і теж розподіляємо, щоб все було равномірно.

Смажимо омлет 7-10 хвилин. Готовий Пуляр викладаємо на тарілку, розрізаємо навпіл і викладаємо одну частину омлету білковою стороною на іншу, щоб зверху був жовток.

Подавати такий пишний омлет можна із зеленню, овочами та будь-якими улюбленими інгредієнтами.

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