Омлет залишається одним з найпопулярніших видів сніданку. Цю страву дуже швидко і легко приготувати, вона корисна і здатна зарядити енергією на довгий час.
Крім того, омлет на сніданок завжди може бути різним, завдяки методам приготування і начинкам.
До омлетів додають молоко або вершки, борошно, сметану. Якщо збовтати яйця безпосередньо на пательні, аийде ніжна яєчня скрембл. Якщо приготувати омлет на водяній бані – він вийде неймовірно пишним і соковитим.
Як приготувати пишний омлет.
Ще один варіант приготувати пишний омлет – скористатися простим і швидким рецептом омлету Пуляр.
Готувати такий омлет простіше простого. Головне, що необхідно – це яйця. Відокремлюємо жовтки від білків. Додаємо до жовтків дрібку солі і, за бажанням, трохи молока і крохмалю. Збиваємо виделкою або вінчиком.
Білки необхідко збити міксером до пишної піни. Тепер ставимо пательню на вогонь, змащуємо вершковим маслом.
Як приготувати пишний омлет.
Спочатку виливаємо на гарячу пательню жовтки – їх необхідно розподілити по всій площі. Коли жовтки схопляться, викладаємо на них білкову піну і теж розподіляємо, щоб все було равномірно.
Смажимо омлет 7-10 хвилин. Готовий Пуляр викладаємо на тарілку, розрізаємо навпіл і викладаємо одну частину омлету білковою стороною на іншу, щоб зверху був жовток.
Подавати такий пишний омлет можна із зеленню, овочами та будь-якими улюбленими інгредієнтами.
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