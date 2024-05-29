Омлет остается одним из самых популярных видов завтрака. Это блюдо очень быстро и легко приготовить, оно полезно и способно зарядить энергией на долгое время.

Кроме того, омлет на завтрак всегда может быть разным, благодаря методам приготовления и начинкам.

К омлетам добавляют молоко или сливки, муку, сметану. Если взболтать яйца непосредственно на сковороде, то получится нежная яичница скрэмбл. Если приготовить омлет на водяной бане – он получится невероятно пышным и сочным.

омлет, яйца

Как приготовить пышный омлет.

Еще один вариант приготовить пышный омлет – воспользоваться простым и быстрым рецептом омлета Пуляр.

Готовить такой омлет проще простого. Главное, что необходимо – это яйца. Отделяем желтки от белков. Добавляем к желткам щепотку соли и, по желанию, немного молока и крахмала. Взбиваем вилкой или венчиком.

Белки нужно взбить миксером до пышной пены. Теперь ставим сковороду на огонь, смазываем сливочным маслом.

омлет Пуляр

Как приготовить пышный омлет.

Сначала выливаем на горячую сковороду желтки – их нужно распределить по всей площади. Когда желтки схватятся, выкладываем на них белковую пену и тоже распределяем, чтобы все было равномерно.

Жарим омлет 7-10 минут. Готовый Пуляр выкладываем на тарелку, разрезаем пополам и выкладываем одну часть омлета белковой стороной на другую, чтобы сверху был желток.

Подавать такой пышный омлет можно с зеленью, овощами и любимыми ингредиентами.

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