Омлет остается одним из самых популярных видов завтрака. Это блюдо очень быстро и легко приготовить, оно полезно и способно зарядить энергией на долгое время.
Кроме того, омлет на завтрак всегда может быть разным, благодаря методам приготовления и начинкам.
К омлетам добавляют молоко или сливки, муку, сметану. Если взболтать яйца непосредственно на сковороде, то получится нежная яичница скрэмбл. Если приготовить омлет на водяной бане – он получится невероятно пышным и сочным.
Как приготовить пышный омлет.
Еще один вариант приготовить пышный омлет – воспользоваться простым и быстрым рецептом омлета Пуляр.
Готовить такой омлет проще простого. Главное, что необходимо – это яйца. Отделяем желтки от белков. Добавляем к желткам щепотку соли и, по желанию, немного молока и крахмала. Взбиваем вилкой или венчиком.
Белки нужно взбить миксером до пышной пены. Теперь ставим сковороду на огонь, смазываем сливочным маслом.
Как приготовить пышный омлет.
Сначала выливаем на горячую сковороду желтки – их нужно распределить по всей площади. Когда желтки схватятся, выкладываем на них белковую пену и тоже распределяем, чтобы все было равномерно.
Жарим омлет 7-10 минут. Готовый Пуляр выкладываем на тарелку, разрезаем пополам и выкладываем одну часть омлета белковой стороной на другую, чтобы сверху был желток.
Подавать такой пышный омлет можно с зеленью, овощами и любимыми ингредиентами.
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