Для приготовления этого очень пышного омлета на завтрак требуется всего несколько ингредиентов.

Омлет остается одним из самых популярных видов завтрака. Это блюдо очень быстро и легко приготовить, оно полезно и способно зарядить энергией на долгое время.

Кроме того, омлет на завтрак всегда может быть разным, благодаря методам приготовления и начинкам.

К омлетам добавляют молоко или сливки, муку, сметану. Если взболтать яйца непосредственно на сковороде, то получится нежная яичница скрэмбл. Если приготовить омлет на водяной бане – он получится невероятно пышным и сочным.

Как приготовить пышный омлет.

Еще один вариант приготовить пышный омлет – воспользоваться простым и быстрым рецептом омлета Пуляр.

Готовить такой омлет проще простого. Главное, что необходимо – это яйца. Отделяем желтки от белков. Добавляем к желткам щепотку соли и, по желанию, немного молока и крахмала. Взбиваем вилкой или венчиком.

Белки нужно взбить миксером до пышной пены. Теперь ставим сковороду на огонь, смазываем сливочным маслом.

Как приготовить пышный омлет.

Сначала выливаем на горячую сковороду желтки – их нужно распределить по всей площади. Когда желтки схватятся, выкладываем на них белковую пену и тоже распределяем, чтобы все было равномерно.

Жарим омлет 7-10 минут. Готовый Пуляр выкладываем на тарелку, разрезаем пополам и выкладываем одну часть омлета белковой стороной на другую, чтобы сверху был желток.

Подавать такой пышный омлет можно с зеленью, овощами и любимыми ингредиентами.

Последние новости Украины:

Вместо обычного омлета: рецепт завтрака за 10 минут от Ольги Сумской.

Быстрые и сочные котлеты: фирменный рецепт Ольги Сумской для вкусного обеда.

Омлет будет еще нежнее, если знать один секрет: рецепт ароматного завтрака.