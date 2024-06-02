Молоду капусту використовують як основний інгредієнт в весняних і літніх салатах, в голубцях і легких борщах.
Також з молодої капусти можна приготувати смачну, оригінальну і корисну страву, якку вже багато хто оцінив і полюбив.
«Хто куштує – завжди просить добавки», - каже про цю страву із молодої капусти фудблогерка «foodblog_95».
Отже, для приготування стейків із молодої капусти кулінар пропонує підготувати так інгредієнти: качан молодої капусти, рослинна олія, сіль і чорний перець, спеції «Італійські трави», куряче філе – 600 г, цибуля – 1 шт, помідор (два невеликих), яйце – 2 шт, сметана – 3 ст.л, сушений часник і сир – 150 г.
Молоду капусту необхідно нарізати на стейки товщиною приблизно 1,5-2 см.
«Викладаємо на деко, застелене пергаментом. Окремо зʼєднуємо рослинну олію, сіль та спеції. Змащуємо цією сумішшю капусту з обох боків», - розповіла фудблогерка хід приготування стейків з капусти.
Куряче філе нарізаємо на кубики і пересипаємо в миску. До нього додаємо дрібно нарізану цибулю та помідор. Вбиваємо яйце та додаємо сметану, сіль та перець.
Тепер ставимо стейки з молодої капусти в духовку, розігріту до 180 градусів на 35-40 хвилин.
Через вказаний час дістаємо капусту з духовки, посипаємо натертим сиром і відправляємо ще в духовку на 5-10 хвилин.
У коментарях підписники на сторінку фудблогерки вирішили поділитись своїм досвідом, щодо приготування стейків з молодої капусти.
«Я готувала, дуже смачно»,
«Готую з фаршем і з куркою з грибами , це дуже смачно»,
«Робила....Декілька раз! Дуже смачно і ПП! Рекомендую!»,
«Я готувала, дуже смачно».
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