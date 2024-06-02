Здивувати можна навіть стравою із молодої капусти, яка готується просто і не потребує складних кулінарних навичок.

Молоду капусту використовують як основний інгредієнт в весняних і літніх салатах, в голубцях і легких борщах.

Також з молодої капусти можна приготувати смачну, оригінальну і корисну страву, якку вже багато хто оцінив і полюбив.

«Хто куштує – завжди просить добавки», - каже про цю страву із молодої капусти фудблогерка «foodblog_95».

Отже, для приготування стейків із молодої капусти кулінар пропонує підготувати так інгредієнти: качан молодої капусти, рослинна олія, сіль і чорний перець, спеції «Італійські трави», куряче філе – 600 г, цибуля – 1 шт, помідор (два невеликих), яйце – 2 шт, сметана – 3 ст.л, сушений часник і сир – 150 г.

Молоду капусту необхідно нарізати на стейки товщиною приблизно 1,5-2 см.

«Викладаємо на деко, застелене пергаментом. Окремо зʼєднуємо рослинну олію, сіль та спеції. Змащуємо цією сумішшю капусту з обох боків», - розповіла фудблогерка хід приготування стейків з капусти.

Куряче філе нарізаємо на кубики і пересипаємо в миску. До нього додаємо дрібно нарізану цибулю та помідор. Вбиваємо яйце та додаємо сметану, сіль та перець.

Тепер ставимо стейки з молодої капусти в духовку, розігріту до 180 градусів на 35-40 хвилин.

Через вказаний час дістаємо капусту з духовки, посипаємо натертим сиром і відправляємо ще в духовку на 5-10 хвилин.

У коментарях підписники на сторінку фудблогерки вирішили поділитись своїм досвідом, щодо приготування стейків з молодої капусти.

«Я готувала, дуже смачно»,

«Готую з фаршем і з куркою з грибами , це дуже смачно»,

«Робила....Декілька раз! Дуже смачно і ПП! Рекомендую!»,

«Я готувала, дуже смачно».

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