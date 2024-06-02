Удивить можно даже блюдом из молодой капусты, которое готовится просто и не требует сложных кулинарных навыков.

Молодую капусту используют в качестве основного ингредиента в весенних и летних салатах, в голубцах и легких борщах.

Также из молодой капусты можно приготовить вкусное, оригинальное и полезное блюдо, которое уже многие оценили и полюбили.

«Кто пробует – всегда просит добавки», - говорит об этом блюде из молодой капусты фудблогер «foodblog_95».

Итак, для приготовления стейков из молодой капусты кулинар предлагает подготовить такие ингредиенты: кочан молодой капусты, растительное масло, соль и черный перец, специи «Итальянские травы», куриное филе – 600 г, лук – 1 шт, помидор (два небольших) яйцо - 2 шт, сметана – 3 ст.л, сушеный чеснок и сыр – 150 г.

Молодую капусту нужно нарезать на стейки шириной приблизительно 1,5-2 см.

«Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Отдельно соединяем растительное масло, соль и специи. Смазываем этой смесью капусту по обе стороны», - рассказала фудблогер ход приготовления стейков из капусты.

Куриное филе нарезаем на кубики и пересыпаем в миску. К нему добавляем мелко нарезанный лук и помидор. Вбиваем яйцо и добавляем сметану, соль и перец.

Теперь ставим стейки из молодой капусты в духовку, разогретую до 180 градусов на 35-40 минут.

Через указанное время достаем капусту из духовки, посыпаем натертым сыром и отправляем в духовку еще на 5-10 минут.

В комментариях подписчики на страницу фудблогера решили поделиться своим опытом по приготовлению стейков из молодой капусты.

«Я готовила, очень вкусно»,

«Готовлю с фаршем и с курицей с грибами, это очень вкусно»,

«Делала....Несколько раз! Очень вкусно и ПП! Рекомендую!»,

"Я готовила, очень вкусно".

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