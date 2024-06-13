Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился вкусным рецептом Брауни с маслом и черным шоколадом.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво продолжает делиться с подписчиками в соцсетях рецептами, которые готовят на его родине в Колумбии. На этот раз он предложил поклонникам сделать десерт "Брауни" со сгущенным молоком.

Ингредиенты:

Сливочное масло — 225 г (комнатной температуры)

Черный шоколад — 4 плитки по 85 г

Молочный шоколад — 2 плитки по 85 г или 170 г шоколадных капель

Сахар — 300 г

Ванильный экстракт — 1/4 ч.л.

Яйца — 4 больших

Мука — 150 г

Соль — 1/2 ч.л.

Вареная сгущенка — 400 г

Ягоды для подачи

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 175 градусов. Соедините сливочное масло и черный шоколад в небольшой емкости и растопите на паровой бане на медленном огне до однородной массы, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В отдельной миске взбейте яйца вместе с сахаром и ванильным экстрактом. Добавьте яичную смесь в растопленный шоколад и хорошо перемешайте. Постепенно добавьте муку и соль, затем добавьте молочный шоколад или шоколадные капли.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, выложите половину шоколадной смеси в форму для выпекания, равномерно распределите. Распределите вареную сгущенку по смеси, затем вылейте оставшееся тесто сверху на сгущенное молоко.

Выпекайте в разогретой духовке 30-40 минут или до тех пор, пока зубочистка, вставленная в середину брауни, не выйдет почти сухой, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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