Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать необычный шашлычок с фаршем и лавашем.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал в Инстаграм, если вам надоело жарить на мангале только мясо, попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт. Шашлычки из лаваша точно понравятся многим. Не волнуйтесь, что лаваш сгорит, главное жарить стороной разреза.

Ингредиенты:

Болгарский перец — 2 шт.

Луковица — 1 шт.

Петрушка — 50 г

Свиной фарш — 1 кг

Лаваш — 2 шт.

Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Нарежьте болгарский перец и луковицу кубиками. Измельчите петрушку. Смешайте нарезанные овощи и петрушку со свиным фаршем, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Посолите и поперчите по вкусу. Разложите лаваши и распределите мясную массу по всей поверхности каждого лаваша. Сверните лаваши с мясной начинкой в рулеты.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, порежьте рулеты на порционные кусочки. Нанизайте порционные кусочки на шампуры, как показано на видео.

Жарьте шашлычки на разогретом угле до готовности, периодически переворачивая. Главное — жарить стороной разреза, чтобы лаваш не сгорел, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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