Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал в Инстаграм, если вам надоело жарить на мангале только мясо, попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт. Шашлычки из лаваша точно понравятся многим. Не волнуйтесь, что лаваш сгорит, главное жарить стороной разреза.
Ингредиенты:
- Болгарский перец — 2 шт.
- Луковица — 1 шт.
- Петрушка — 50 г
- Свиной фарш — 1 кг
- Лаваш — 2 шт.
- Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
Нарежьте болгарский перец и луковицу кубиками. Измельчите петрушку. Смешайте нарезанные овощи и петрушку со свиным фаршем, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Посолите и поперчите по вкусу. Разложите лаваши и распределите мясную массу по всей поверхности каждого лаваша. Сверните лаваши с мясной начинкой в рулеты.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, порежьте рулеты на порционные кусочки. Нанизайте порционные кусочки на шампуры, как показано на видео.
Жарьте шашлычки на разогретом угле до готовности, периодически переворачивая. Главное — жарить стороной разреза, чтобы лаваш не сгорел, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Последние новости Украины:
Финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт вкуснейшего завтрака вместо каш и сырников.
Как правильно готовить жареный картофель: ресторатор раскрыл простой рецепт.
Салат из молодой капусты получится супервкусным: кулинар дала оригинальный рецепт.