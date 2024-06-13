Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова заинтересовала рецептом, эти хрустящие и нежные внутри шарики станут идеальным угощением для ваших гостей.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать аранчини. Для этого она представила рецепт изысканных рисовых шариков с начинкой из сыра и ветчины, обжаренных до золотистой корочки.

Ингредиенты (на 10-12 штук):

Рис арборио — 250 г

Яйца — 4 шт.

Творог — 100 г

Панировочные сухари — 100 г

Мука — 100 г

Лук — 100 г

Мясной фарш — 250 г

Томатный соус — 2 ст. л.

Соль — ½ ч. л.

Перец — ½ ч. л.

Шафран — 1 ч. л.

Петрушка — 20 г

Масло для жарки — 400-500 г

Приготовление:

Отварите рис арборио в подсоленной воде до готовности. Слейте воду и дайте рису остыть до комнатной температуры. В сковороде разогрейте немного масла и обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Добавьте мясной фарш, соль, перец и обжаривайте до готовности мяса. Вмешайте томатный соус и мелко нарезанную петрушку, готовьте еще несколько минут. Дайте начинке остыть.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в миске смешайте остывший рис с творогом, одним яйцом и шафраном. Хорошо перемешайте до однородной массы. Возьмите небольшое количество рисовой массы и сделайте лепешку на ладони.

В центр лепешки положите немного мясной начинки и кусочек сыра. Закройте начинку рисовой массой, формируя шарик. Повторите процесс с оставшимися ингредиентами.

В одну миску всыпьте муку. В другую миску взбейте оставшиеся яйца. В третью миску всыпьте панировочные сухари. Обваляйте каждый рисовый шарик сначала в муке, затем окуните в взбитые яйца и обваляйте в панировочных сухарях, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В глубокой сковороде разогрейте масло до 180°C. Обжаривайте шарики в разогретом масле до золотистой корочки, около 3-4 минут. Выложите готовые аранчини на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.

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