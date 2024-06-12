Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала в деталях, как сделать вкусный ужин с рисом на бульоне.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать оригинальное блюдл с рисом. У правильно приготовленного ризотто кремообразная, но не слишком редкая структура. Ключевым элементом блюда является вкусный бульон.

Ингредиенты (на 3-4 порции):

Рис Арборио — 250 г

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Куриный бульон — 750 г

Сливочное масло — 60 г

Белое вино — 80 г

Шафран — 1 г

Соль — 1 ч. л.

Пармезан — 40 г

Лисички для украшения

Приготовление:

Мелко нарежьте лук и чеснок. Подготовьте куриный бульон, доведя его до кипения и поддерживая в горячем состоянии. Замочите шафран в небольшом количестве теплой воды, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В глубокой сковороде или кастрюле растопите 30 г сливочного масла на среднем огне. Добавьте лук и чеснок, обжаривайте до прозрачности, около 5 минут.

"Мастер Шеф" Литвинова посоветовала, добавьте рис Арборио к луку и чесноку. Обжаривайте, постоянно помешивая, пока рис не станет слегка прозрачным по краям, около 2-3 минут. Влейте белое вино в рис и готовьте, пока оно почти полностью не выпарится.

Влейте половину горячего куриного бульона и шафрановую воду к рису. Готовьте на среднем огне, постоянно помешивая, пока бульон почти полностью не впитается.

Продолжайте добавлять бульон по одному половнику, давая каждой порции впитаться перед добавлением следующей. Процесс должен занять около 18-20 минут, заметила "Мастер Шеф" Литвинова.

Когда рис станет аль денте и структура блюда станет кремообразной, добавьте оставшееся сливочное масло и натертый пармезан. Перемешайте до однородности.

Посолите по вкусу.

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