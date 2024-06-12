Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать оригинальное блюдл с рисом. У правильно приготовленного ризотто кремообразная, но не слишком редкая структура. Ключевым элементом блюда является вкусный бульон.
Ингредиенты (на 3-4 порции):
- Рис Арборио — 250 г
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Куриный бульон — 750 г
- Сливочное масло — 60 г
- Белое вино — 80 г
- Шафран — 1 г
- Соль — 1 ч. л.
- Пармезан — 40 г
- Лисички для украшения
Приготовление:
Мелко нарежьте лук и чеснок. Подготовьте куриный бульон, доведя его до кипения и поддерживая в горячем состоянии. Замочите шафран в небольшом количестве теплой воды, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
В глубокой сковороде или кастрюле растопите 30 г сливочного масла на среднем огне. Добавьте лук и чеснок, обжаривайте до прозрачности, около 5 минут.
"Мастер Шеф" Литвинова посоветовала, добавьте рис Арборио к луку и чесноку. Обжаривайте, постоянно помешивая, пока рис не станет слегка прозрачным по краям, около 2-3 минут. Влейте белое вино в рис и готовьте, пока оно почти полностью не выпарится.
Влейте половину горячего куриного бульона и шафрановую воду к рису. Готовьте на среднем огне, постоянно помешивая, пока бульон почти полностью не впитается.
Продолжайте добавлять бульон по одному половнику, давая каждой порции впитаться перед добавлением следующей. Процесс должен занять около 18-20 минут, заметила "Мастер Шеф" Литвинова.
Когда рис станет аль денте и структура блюда станет кремообразной, добавьте оставшееся сливочное масло и натертый пармезан. Перемешайте до однородности.
Посолите по вкусу.
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