Глава семейства должен подать заявку и необходимые документы всех членов своей семьи, чтобы получить денежную помощь.

Многие международные фонды активно помогают украинским семьям в тяжелый военный период, оказывая им денежную помощь и поддержку. Недавно стало известно, какие условия нужно выполнить для получения такой денежной помощи и срок приема заявок установлен.

Французская гуманитарная организация Triangle Génération Humanitaire объявила об открытии приема заявок на денежную помощь для уязвимых семей, получивших такой статус за последние 30-35 дней.

Денежную помощь окажут украинцам, отвечающим следующим критериям:

семьи с тремя и более детьми,

родители-одиночки,

беременные женщины

люди старше 70 лет,

лица с инвалидностью.

Размер выплачиваемой денежной помощи будет установлен представителями организации Triangle Génération. Заявки на получение денежной помощи будут приниматься 3 и 4 июня в 11.00 по адресу: г. Запорожье, проспект Соборный, дом 181.

Глава семейства должен подать заявку и необходимые документы всех членов своей семьи, в частности:

паспорт или ID-карты,

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),

справки о статусе уязвимой к войне семьи (ВПЛ),

свидетельства о рождении детей.

Важно отметить, что денежную помощь не оказывают лицам, которые получали выплаты от других организаций в течение последних 6 месяцев.

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