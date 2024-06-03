Многие международные фонды активно помогают украинским семьям в тяжелый военный период, оказывая им денежную помощь и поддержку. Недавно стало известно, какие условия нужно выполнить для получения такой денежной помощи и срок приема заявок установлен.
Французская гуманитарная организация Triangle Génération Humanitaire объявила об открытии приема заявок на денежную помощь для уязвимых семей, получивших такой статус за последние 30-35 дней.
Денежную помощь окажут украинцам, отвечающим следующим критериям:
- семьи с тремя и более детьми,
- родители-одиночки,
- беременные женщины
- люди старше 70 лет,
- лица с инвалидностью.
Размер выплачиваемой денежной помощи будет установлен представителями организации Triangle Génération. Заявки на получение денежной помощи будут приниматься 3 и 4 июня в 11.00 по адресу: г. Запорожье, проспект Соборный, дом 181.
Глава семейства должен подать заявку и необходимые документы всех членов своей семьи, в частности:
- паспорт или ID-карты,
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),
- справки о статусе уязвимой к войне семьи (ВПЛ),
- свидетельства о рождении детей.
Важно отметить, что денежную помощь не оказывают лицам, которые получали выплаты от других организаций в течение последних 6 месяцев.
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