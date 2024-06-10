Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусный пирог на обед с сыром и зеленью.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась, как сделать вкусный пирог с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

Шпинат – 500 г

Зеленый лук – 100 г

Чеснок – 2 зубчика

Соль, перец – по вкусу

Яйца – 3 шт

Молоко – 120 мл

Мука – 150 г

Моцарелла – 150 г

Твердый сыр – 100 г

Приготовление:

Моцареллу нарежьте кубиками, твердый сыр натрите на крупной терке. Шпинат тщательно промойте под проточной водой и обсушите. Чеснок очистите от шелухи, советует "Мастер Шеф" Литвинова. В чашу блендера выложите шпинат, чеснок, яйца и налейте молоко. Взбейте все до однородной массы.

В полученную смесь добавьте муку, соль и перец. Тщательно перемешайте, чтобы масса стала однородной и без комочков. В форму для запекания вылейте приготовленную шпинатную массу.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, сверху равномерно распределите измельченный зеленый лук и кубики моцареллы, немного перемешайте. Посыпьте запеканку натертым твердым сыром. Отправьте форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 30-40 минут, до появления золотистой корочки.

Достаньте запеканку из духовки, дайте ей немного остыть, чтобы она лучше держала форму. Нарежьте на порционные куски и подавайте к столу, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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