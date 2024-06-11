Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусный десерт с клубникой, желе и сливками. В стаканах десерт делать намного лучши, подмечает Глинская.
Ингредиенты:
- Молоко – 200 мл
- Сахар – 50 г
- Кукурузный крахмал – 15 г
- Творог – 200 г
- Клубничное пюре – 50 г
- Смородиновое пюре – 50 г
- Желатин – 5 г
- Вода – 25 мл
- Сливки (50%) – 200 мл
- Клубника для декора
- Сахарная пудра – 5 г
Приготовление:
Замочите желатин в воде и оставьте набухать на 5-10 минут. Перетрите творог через мелкое сито, чтобы избавиться от комочков, замечает "Мастер Шеф" Глинская.
В кастрюле смешайте молоко, сахар и кукурузный крахмал. Поставьте на плиту и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Прокипятите смесь 30 секунд.
"Мастер Шеф" Глинская добавила, снимите кастрюлю с огня и добавьте набухший желатин. Тщательно перемешайте до полного растворения желатина и получения однородной массы. В отдельной миске соедините творог с ягодными пюре (клубничным и смородиновым). Влейте туда же молочную смесь с желатином и перемешайте до однородного состояния.
Взбейте сливки до мягких пиков с помощью миксера. Осторожно соедините взбитые сливки с творожно-ягодной массой, аккуратно перемешивая лопаткой, чтобы сохранить воздушность смеси. Разложите полученный крем по стаканам или формочкам и отправьте в холодильник на 2 часа для застывания, добавила "Мастер Шеф" Глинская.
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