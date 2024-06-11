Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусный десерт с клубникой, желе и сливками. В стаканах десерт делать намного лучши, подмечает Глинская.

Елизавета Глинская

Ингредиенты:

  • Молоко – 200 мл
  • Сахар – 50 г
  • Кукурузный крахмал – 15 г
  • Творог – 200 г
  • Клубничное пюре – 50 г
  • Смородиновое пюре – 50 г
  • Желатин – 5 г
  • Вода – 25 мл
  • Сливки (50%) – 200 мл
  • Клубника для декора
  • Сахарная пудра – 5 г

Приготовление:

Замочите желатин в воде и оставьте набухать на 5-10 минут. Перетрите творог через мелкое сито, чтобы избавиться от комочков, замечает "Мастер Шеф" Глинская.

В кастрюле смешайте молоко, сахар и кукурузный крахмал. Поставьте на плиту и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Прокипятите смесь 30 секунд.

"Мастер Шеф" Глинская добавила, снимите кастрюлю с огня и добавьте набухший желатин. Тщательно перемешайте до полного растворения желатина и получения однородной массы. В отдельной миске соедините творог с ягодными пюре (клубничным и смородиновым). Влейте туда же молочную смесь с желатином и перемешайте до однородного состояния.

Взбейте сливки до мягких пиков с помощью миксера. Осторожно соедините взбитые сливки с творожно-ягодной массой, аккуратно перемешивая лопаткой, чтобы сохранить воздушность смеси. Разложите полученный крем по стаканам или формочкам и отправьте в холодильник на 2 часа для застывания, добавила "Мастер Шеф" Глинская.

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