Победительница второго сезона и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусный десерт со сливками.

Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусный десерт с клубникой, желе и сливками. В стаканах десерт делать намного лучши, подмечает Глинская.

Ингредиенты:

Молоко – 200 мл

Сахар – 50 г

Кукурузный крахмал – 15 г

Творог – 200 г

Клубничное пюре – 50 г

Смородиновое пюре – 50 г

Желатин – 5 г

Вода – 25 мл

Сливки (50%) – 200 мл

Клубника для декора

Сахарная пудра – 5 г

Приготовление:

Замочите желатин в воде и оставьте набухать на 5-10 минут. Перетрите творог через мелкое сито, чтобы избавиться от комочков, замечает "Мастер Шеф" Глинская.

В кастрюле смешайте молоко, сахар и кукурузный крахмал. Поставьте на плиту и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Прокипятите смесь 30 секунд.

"Мастер Шеф" Глинская добавила, снимите кастрюлю с огня и добавьте набухший желатин. Тщательно перемешайте до полного растворения желатина и получения однородной массы. В отдельной миске соедините творог с ягодными пюре (клубничным и смородиновым). Влейте туда же молочную смесь с желатином и перемешайте до однородного состояния.

Взбейте сливки до мягких пиков с помощью миксера. Осторожно соедините взбитые сливки с творожно-ягодной массой, аккуратно перемешивая лопаткой, чтобы сохранить воздушность смеси. Разложите полученный крем по стаканам или формочкам и отправьте в холодильник на 2 часа для застывания, добавила "Мастер Шеф" Глинская.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.

Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.