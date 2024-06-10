Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась вкуснім рецептом приготовления сладкого печенья на овсяніх хлопьях.
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья (длинной варки) – 150 г
- Мука – 100 г
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Щепотка соли
- Мед – 100 г
- Масло (растительное или растопленное сливочное) – 4 ст.л.
- Яйцо – 1 шт
- Корица – 1/4 ч.л.
- Имбирь – 1/4 ч.л.
- Шоколад – 40 г
- Орешки – 40 г
Приготовление:
В миске соедините овсяные хлопья, муку, разрыхлитель, соль, ванильный сахар, корицу и имбирь. Тщательно перемешайте сухие ингредиенты, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
В другой миске соедините мед, яйцо и растопленное сливочное масло. Взбейте смесь венчиком до однородного состояния.
Добавьте жидкую смесь к сухим ингредиентам. Перемешайте до однородного состояния, чтобы все компоненты равномерно распределились.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, измельчите шоколад и орешки до желаемого размера и добавьте их в тесто. Тщательно перемешайте, чтобы шоколад и орешки равномерно распределились по тесту.
С помощью влажных рук сформируйте из теста небольшие шарики. Немного прижмите их, чтобы придать форму печенья.
Разогрейте духовку до 170°C. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой, оставляя небольшое расстояние между ними, делится "Мастер Шеф" Глинская. Выпекайте печенье в разогретой духовке 12-15 минут до румяного состояния. Время выпекания может зависеть от особенностей вашей духовки.
Последние новости Украины:
Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.
Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.