Победительница второго сезона и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась лайфхаками приготовления вкусного печенья с медом и шоколадом.

Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась вкуснім рецептом приготовления сладкого печенья на овсяніх хлопьях.

Ингредиенты:

Овсяные хлопья (длинной варки) – 150 г

Мука – 100 г

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Щепотка соли

Мед – 100 г

Масло (растительное или растопленное сливочное) – 4 ст.л.

Яйцо – 1 шт

Корица – 1/4 ч.л.

Имбирь – 1/4 ч.л.

Шоколад – 40 г

Орешки – 40 г

Приготовление:

В миске соедините овсяные хлопья, муку, разрыхлитель, соль, ванильный сахар, корицу и имбирь. Тщательно перемешайте сухие ингредиенты, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

В другой миске соедините мед, яйцо и растопленное сливочное масло. Взбейте смесь венчиком до однородного состояния.

Добавьте жидкую смесь к сухим ингредиентам. Перемешайте до однородного состояния, чтобы все компоненты равномерно распределились.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, измельчите шоколад и орешки до желаемого размера и добавьте их в тесто. Тщательно перемешайте, чтобы шоколад и орешки равномерно распределились по тесту.

С помощью влажных рук сформируйте из теста небольшие шарики. Немного прижмите их, чтобы придать форму печенья.

Разогрейте духовку до 170°C. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой, оставляя небольшое расстояние между ними, делится "Мастер Шеф" Глинская. Выпекайте печенье в разогретой духовке 12-15 минут до румяного состояния. Время выпекания может зависеть от особенностей вашей духовки.

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