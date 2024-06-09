Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать необычный завтрак с овсянкой без всяких сладостей.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать сытный завтрак без сладостей и при этом с возможностью удивить близких оригинальным перекусом с овсянкой.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 50 г

Вешанки – 50 г

Овсянка – 100 г

Вода – 200 мл

Сливки (20%) – 50 мл

Пармезан – 20 г

Сливочное масло – 20 г

Соль и перец – по вкусу

Приготовление:

Шампиньоны и вешанки тщательно промойте и обсушите. Нарежьте грибы небольшими кусочками, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Разогрейте сковороду на среднем огне. Добавьте немного масла и выложите нарезанные грибы. Обжаривайте грибы, периодически помешивая, до золотистого цвета. Приправьте их солью и перцем.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, в другой кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте овсянку и варите на медленном огне, периодически помешивая, пока овсянка не впитает всю воду и не станет мягкой (около 5-7 минут).

Когда овсянка будет готова, добавьте к ней сливки и перемешайте. Затем добавьте обжаренные грибы и продолжайте готовить на медленном огне еще 2-3 минуты.

В горячую овсяную смесь добавьте сливочное масло и тертый пармезан. Хорошо перемешайте, чтобы масло и сыр полностью растаяли и овсянка приобрела кремовую консистенцию, добавил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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