Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать сытный завтрак без сладостей и при этом с возможностью удивить близких оригинальным перекусом с овсянкой.
Ингредиенты:
- Шампиньоны – 50 г
- Вешанки – 50 г
- Овсянка – 100 г
- Вода – 200 мл
- Сливки (20%) – 50 мл
- Пармезан – 20 г
- Сливочное масло – 20 г
- Соль и перец – по вкусу
Приготовление:
Шампиньоны и вешанки тщательно промойте и обсушите. Нарежьте грибы небольшими кусочками, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Разогрейте сковороду на среднем огне. Добавьте немного масла и выложите нарезанные грибы. Обжаривайте грибы, периодически помешивая, до золотистого цвета. Приправьте их солью и перцем.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, в другой кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте овсянку и варите на медленном огне, периодически помешивая, пока овсянка не впитает всю воду и не станет мягкой (около 5-7 минут).
Когда овсянка будет готова, добавьте к ней сливки и перемешайте. Затем добавьте обжаренные грибы и продолжайте готовить на медленном огне еще 2-3 минуты.
В горячую овсяную смесь добавьте сливочное масло и тертый пармезан. Хорошо перемешайте, чтобы масло и сыр полностью растаяли и овсянка приобрела кремовую консистенцию, добавил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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