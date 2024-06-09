Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать сочные и слегка сладкие свиные ребрышки с неповторимым вкусом.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова убеждена, что многие украинские блюда заслуживают признания во всем мире. Одно из таких блюд – свиные ребрышки в томатном соусе. Эти ребрышки оставят незабываемое впечатление благодаря своей простоте в приготовлении и невероятному вкусу.

Ингредиенты:

Для ребрышек:

Свиные ребра – 1 кг

Соль – 7 г

Перец – 3 г

Для глазури:

Томатное пюре – 100 г

Мед – 1 ст. л.

Соевый соус – 1 ст. л.

Горчица – 1 ст. л.

Инструкции:

Промойте свиные ребра под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами. Разрежьте ребра на порционные куски. Натрите ребра солью и перцем, оставьте их мариноваться на 30 минут, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В миске смешайте томатное пюре, мед, соевый соус и горчицу. Хорошо перемешайте ингредиенты до однородной массы. Разогрейте духовку до 180°C. Выложите замаринованные ребра на противень, застеленный пергаментной бумагой.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, смажьте ребрышки глазурью с помощью кулинарной кисти, покрывая их равномерно со всех сторон. Поместите ребрышки в разогретую духовку и запекайте в течение 60-75 минут, периодически проверяя их готовность и смазывая оставшейся глазурью каждые 20 минут.

За 10 минут до окончания приготовления увеличьте температуру до 200°C, чтобы ребрышки покрылись аппетитной корочкой, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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