Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать беляши по обновленному рецепту.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась новым рецептом беляшей, которые получаются невероятно ароматными и сочными. Эти беляши станут прекрасным угощением для всей семьи.

Ингредиенты:

500 г мяса (свинина, говядина или смесь)

2-3 средние картофелины

Соль и перец по вкусу

1 пучок зеленого лука

2-3 зубчика чеснока

Листы для беляшей (готовое или домашнее тесто)

Мука для посыпки

Сливочное масло для жарки

Инструкции:

Измельчите мясо в фарш или используйте готовый фарш. Натрите картофель на средней терке. Мелко нарежьте зеленый лук. Измельчите чеснок, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Смешайте все подготовленные ингредиенты в миске, добавьте соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте массу до однородности, убедившись, что все компоненты равномерно распределены.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, раскатайте лист теста на присыпанной мукой поверхности. Выложите фарш на тесто, оставив примерно 5 см до края. Сверните тесто с начинкой в рулет, зажмите концы. Нарежьте рулет на кусочки.

Поверните каждый кусочек срезом к себе и слегка посыпьте мукой. Раскатайте каждый кусочек в тонкий круг. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте сливочное масло.

Обжаривайте беляши по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Если беляши кажутся не полностью готовыми, добавьте по паре минут на каждую сторону, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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