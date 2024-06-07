Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала в деталях, как сделать вкусный пирог без сложных продуктов.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась секретами приготовления сытного пирога с яблоками и орешками.

Ингредиенты:

800 г яблок

2 яйца

50 г сахара

100 г молока

30 г сливочного масла

70 г пшеничной муки

10 г ванильного сахара

0,5 ч.л. соли

1 ч.л. разрыхлителя

80 г грецких орехов

Приготовление:

Помойте яблоки, очистите их от кожуры и вырежьте сердцевину. Нарежьте яблоки тонкими слайсами. В миске взбейте яйца до образования пены, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Добавьте сахар, соль и ванильный сахар, продолжайте взбивать до однородности. Растопите сливочное масло и добавьте его к яичной смеси вместе с молоком. Хорошо перемешайте.

"Мастер Шеф" Литвинова рассказала, в отдельной миске смешайте муку и разрыхлитель. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к жидкой массе, продолжая взбивать до получения однородного теста.

Перелейте тесто к нарезанным яблокам. Аккуратно перемешайте, чтобы сохранить целостность ломтиков яблок. Выложите смесь в форму для выпекания, предварительно смазанную маслом или застеленную пергаментом.

Разогрейте духовку до 180-190 градусов и выпекайте пирог в течение 30 минут. Измельчите грецкие орехи. После первых 30 минут приготовления выньте пирог из духовки и посыпьте его орехами, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Поставьте пирог обратно в духовку и выпекайте еще 20 минут.

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