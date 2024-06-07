Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась секретами приготовления сытного пирога с яблоками и орешками.
Ингредиенты:
- 800 г яблок
- 2 яйца
- 50 г сахара
- 100 г молока
- 30 г сливочного масла
- 70 г пшеничной муки
- 10 г ванильного сахара
- 0,5 ч.л. соли
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 80 г грецких орехов
Приготовление:
Помойте яблоки, очистите их от кожуры и вырежьте сердцевину. Нарежьте яблоки тонкими слайсами. В миске взбейте яйца до образования пены, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Добавьте сахар, соль и ванильный сахар, продолжайте взбивать до однородности. Растопите сливочное масло и добавьте его к яичной смеси вместе с молоком. Хорошо перемешайте.
"Мастер Шеф" Литвинова рассказала, в отдельной миске смешайте муку и разрыхлитель. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к жидкой массе, продолжая взбивать до получения однородного теста.
Перелейте тесто к нарезанным яблокам. Аккуратно перемешайте, чтобы сохранить целостность ломтиков яблок. Выложите смесь в форму для выпекания, предварительно смазанную маслом или застеленную пергаментом.
Разогрейте духовку до 180-190 градусов и выпекайте пирог в течение 30 минут. Измельчите грецкие орехи. После первых 30 минут приготовления выньте пирог из духовки и посыпьте его орехами, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Поставьте пирог обратно в духовку и выпекайте еще 20 минут.
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