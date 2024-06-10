Огурцы любят богатую почву, полную органических веществ, поэтому перед посадкой улучшите ее, поэтому важно знать, как подкормить овощи.

Огурцы едят в салатах, но их также можно мариновать или превращать в вкусные приправы и соусы.

Все части огурца съедобны, но у некоторых сортов имеется толстая горькая кожица, которую лучше снимать.

Как выращивать огурцы?

Огурцы — это однолетние растения теплого сезона, которые следует выращивать в солнечном месте, защищенном от ветров.

Огурцы любят богатую почву, полную органических веществ, поэтому перед посадкой улучшите ее, внося компост и навоз.

Одновременно повышайте уровень кальция с помощью дозы доломита или извести.

Не забудьте мульчировать вокруг огурцов, чтобы сохранить влажность почвы, защититься от сорняков и помочь уменьшить некоторые грибковые проблемы.

В середине сезона вы можете улучшить почву для огурцов, добавив еще одну дозу доломита или извести и больше компоста/навоза, особенно если у вас плохая почва.

Поливать огурцы можно только теплой водой, примерно 25-28°С. По листьям лучше поливать около 9 утра и в течение дня возле огурцов будет повышенная влажность.

Поливать под палящим солнцем огурцы, не рекомендуется, ведь на листьях могут появятся ожоги.

Поливать огурцы под корень можно как утром, так и вечером, когда ушла жара.

До сбора огурцов может пройти около 8-10 недель, в зависимости от сорта и условий выращивания.

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