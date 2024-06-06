Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусный и простой перекус без особых сложностей, благодаря гречке блюдо будет еще мягче.
Ингредиенты:
- Гречневая крупа – 150 г
- Вода – 300 мл
- Соль – по вкусу
- Печень – 500 г
- Лук – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Растительное масло – для жарки
Приготовление:
Промойте 150 г гречневой крупы и залейте её 300 мл подсоленной воды. Доведите до кипения и варите на медленном огне до полной готовности, пока гречка не впитает всю воду, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Очистите и мелко нарежьте 2 луковицы и 1 морковь. Обжарьте овощи на сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистого цвета.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, промойте 500 г печени и удалите все пленки и прожилки. Нарежьте печень на небольшие кусочки для удобства переработки. В комбайне или с помощью блендера измельчите печень, варёную гречку и обжаренные овощи до однородной массы.
Добавьте 2 яйца, соль по вкусу и, при желании, чёрный перец. Тщательно перемешайте массу до однородности. Разогрейте сковороду и налейте немного растительного масла.
Ложкой выкладывайте небольшие порции печёночной массы на сковороду, формируя оладьи. Обжаривайте оладьи по несколько минут с каждой стороны до образования золотистой корочки, но не пересушивайте их, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
Готовые оладьи выкладывайте на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы удалить лишний жир.
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