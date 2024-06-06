Победительница второго сезона и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать простой, но очень вкусный перекус, который удивит ваших близких за ужином.

Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусный и простой перекус без особых сложностей, благодаря гречке блюдо будет еще мягче.

Ингредиенты:

Гречневая крупа – 150 г

Вода – 300 мл

Соль – по вкусу

Печень – 500 г

Лук – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Растительное масло – для жарки

Приготовление:

Промойте 150 г гречневой крупы и залейте её 300 мл подсоленной воды. Доведите до кипения и варите на медленном огне до полной готовности, пока гречка не впитает всю воду, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Очистите и мелко нарежьте 2 луковицы и 1 морковь. Обжарьте овощи на сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистого цвета.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, промойте 500 г печени и удалите все пленки и прожилки. Нарежьте печень на небольшие кусочки для удобства переработки. В комбайне или с помощью блендера измельчите печень, варёную гречку и обжаренные овощи до однородной массы.

Добавьте 2 яйца, соль по вкусу и, при желании, чёрный перец. Тщательно перемешайте массу до однородности. Разогрейте сковороду и налейте немного растительного масла.

Ложкой выкладывайте небольшие порции печёночной массы на сковороду, формируя оладьи. Обжаривайте оладьи по несколько минут с каждой стороны до образования золотистой корочки, но не пересушивайте их, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Готовые оладьи выкладывайте на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы удалить лишний жир.

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