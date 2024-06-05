Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать классическое карри с насыщенным вкусом.

Литвинова, скриншот Ютуб

Ингредиенты:

  • Для карри:
  • Куриные бедра без кости (можно заменить обычным филе, если не любите жирное мясо) – 500 г
  • Тыква – 500 г
  • Для соуса:
  • Репчатый лук – 100 г
  • Морковь – 120 г
  • Помидоры пилати (или томатный сок) – 400 г
  • Сладкий перец – 100 г
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Масло Гхи – 1 ст. л.
  • Специи карри – 20 г
  • Соль – 2 ч. л.
  • Имбирь – 20 г
  • Чеснок – 20 г

Приготовление:

Нарежьте куриные бедра крупными кусочками. Очистите и крупно нарежьте сладкий перец, морковь, репчатый лук, имбирь и чеснок, рассказала "Мастер Шеф" Литвинова.

Нарежьте тыкву на кубики. Разогрейте 1 столовую ложку масла Гхи и 2 столовые ложки растительного масла в глубокой кастрюле.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, положите нарезанную курицу в разогретое масло и обжаривайте до золотистой корочки. Поместите нарезанные овощи (сладкий перец, морковь, лук, имбирь и чеснок) в блендер.

Добавьте помидоры пилати или томатный сок и измельчите все до однородного состояния. Вылейте получившийся соус в кастрюлю к курице и тушите на среднем огне около 10-15 минут.

После того как курица с соусом потушились, добавьте нарезанную тыкву и специи карри, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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