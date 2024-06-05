Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать классическое карри с насыщенным вкусом.
Ингредиенты:
- Для карри:
- Куриные бедра без кости (можно заменить обычным филе, если не любите жирное мясо) – 500 г
- Тыква – 500 г
- Для соуса:
- Репчатый лук – 100 г
- Морковь – 120 г
- Помидоры пилати (или томатный сок) – 400 г
- Сладкий перец – 100 г
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Масло Гхи – 1 ст. л.
- Специи карри – 20 г
- Соль – 2 ч. л.
- Имбирь – 20 г
- Чеснок – 20 г
Приготовление:
Нарежьте куриные бедра крупными кусочками. Очистите и крупно нарежьте сладкий перец, морковь, репчатый лук, имбирь и чеснок, рассказала "Мастер Шеф" Литвинова.
Нарежьте тыкву на кубики. Разогрейте 1 столовую ложку масла Гхи и 2 столовые ложки растительного масла в глубокой кастрюле.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, положите нарезанную курицу в разогретое масло и обжаривайте до золотистой корочки. Поместите нарезанные овощи (сладкий перец, морковь, лук, имбирь и чеснок) в блендер.
Добавьте помидоры пилати или томатный сок и измельчите все до однородного состояния. Вылейте получившийся соус в кастрюлю к курице и тушите на среднем огне около 10-15 минут.
После того как курица с соусом потушились, добавьте нарезанную тыкву и специи карри, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
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