Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать классическое карри с насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

Для карри:

Куриные бедра без кости (можно заменить обычным филе, если не любите жирное мясо) – 500 г

Тыква – 500 г

Для соуса:

Репчатый лук – 100 г

Морковь – 120 г

Помидоры пилати (или томатный сок) – 400 г

Сладкий перец – 100 г

Растительное масло – 2 ст. л.

Масло Гхи – 1 ст. л.

Специи карри – 20 г

Соль – 2 ч. л.

Имбирь – 20 г

Чеснок – 20 г

Приготовление:

Нарежьте куриные бедра крупными кусочками. Очистите и крупно нарежьте сладкий перец, морковь, репчатый лук, имбирь и чеснок, рассказала "Мастер Шеф" Литвинова.

Нарежьте тыкву на кубики. Разогрейте 1 столовую ложку масла Гхи и 2 столовые ложки растительного масла в глубокой кастрюле.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, положите нарезанную курицу в разогретое масло и обжаривайте до золотистой корочки. Поместите нарезанные овощи (сладкий перец, морковь, лук, имбирь и чеснок) в блендер.

Добавьте помидоры пилати или томатный сок и измельчите все до однородного состояния. Вылейте получившийся соус в кастрюлю к курице и тушите на среднем огне около 10-15 минут.

После того как курица с соусом потушились, добавьте нарезанную тыкву и специи карри, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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