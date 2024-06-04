Летние закуски могут быть как дополнением к основному меню, так и основными блюдами.
А об этом варианте известный ресторатор, судья "Мастер Шеф" и шеф-повар Эктор Хименес-Браво говорил, что "это лучшая летняя закуска испанской и португальской кухни".
Речь идет о «Софрито», вариантом приготовления которого и делился Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм.
«Обычно это ароматные ингредиенты, нарезанные мелкими кусочками, обжаренные или тушеные в растительном масле. Мой рецепт софрито хорошо подойдет к вашему любимому сыру, рыбе или утке», - отмечал Эктор.
Летняя закуска.
Ингредиенты нужны: лук красный 50 гр., фенхель 70 гр., клубника 300 гр., черный перец 7 гр., оливковое масло 70 гр., а также 125 гр. моцареллы, 35 гр. сливок 30% для страчателлы.
Шаг первый – моцареллу нарезаем соломкой, сливки нагреваем до 60 градусов, добавляем моцареллу и убираем на час отдыхать.
Красный лук и фенхель нарезаем мелкими кубиками и обжариваем в большом количестве оливкового масла.
«Добавляем семена подсолнечника. Когда овощи поджарились, добавляем мятую руками клубнику, соль и черный перец. Тушим 5 минут на среднем огне. На тарелку выливаем наше софрито, сверху добавляем страчателлу, соль и перец, украшаем зеленью фенхеля», - рассказывал Эктор Хименес-Браво.
Летняя закуска.
Софрито - это соус в средиземноморской, латиноамериканской, испанской, итальянской и португальской кулинарии.
Обычно он состоит из ароматических ингредиентов, нарезанных небольшими кусочками и обжаренных или тушеных в растительном масле.
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