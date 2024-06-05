Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась в деталях в социальной сети, как сделать мягкий и очень вкусный хлеб.

Ингредиенты:

Вода – 400 мл

Дрожжи сухие – 12 г

Мука ржаная – 200 г

Мука пшеничная – 200 г

Мука цельнозерновая – 100 г

Солод – 4 ст.л.

Мед (или сахар) – 40 г

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Кунжут – 1 ст.л.

Лен – 1 ст.л.

Кориандр – 1 ст.л.

Приготовление:

В небольшой миске смешайте дрожжи с 1 столовой ложкой пшеничной муки и 1 чайной ложкой меда (или сахара). Добавьте 50 мл теплой воды и слегка перемешайте. Оставьте опару в теплом месте на 15-20 минут, чтобы дрожжи начали работать, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В большой миске смешайте 200 г ржаной муки, 200 г пшеничной муки, 100 г цельнозерновой муки, 4 столовые ложки солода и 1 чайную ложку соли. Обязательно просейте муку, чтобы избежать комков и насытить ее кислородом.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, остатки от цельнозерновой муки можно добавить в тесто, а от ржаной лучше удалить, так как они могут сделать хлеб слишком плотным.

В середину смеси сухих ингредиентов влейте подготовленную опару. Добавьте 1 столовую ложку растительного масла, 40 г меда (или сахара) и оставшиеся 350 мл теплой воды. Всыпьте 1 столовую ложку кориандра.

Тщательно вымешивайте тесто, чтобы оно стало однородным и не прилипало к рукам. Для удобства можно слегка смазать руки маслом. Переложите тесто в миску, накройте его влажной тканью или салфеткой и оставьте в теплом месте на 50 минут, чтобы оно поднялось.

Когда тесто увеличится в объеме, обомните его, затем вымешивайте снова. Сформируйте из теста лепешку и посыпьте ее 1 столовой ложкой семян кунжута и 1 столовой ложкой семян льна.

Высокую форму для хлеба застелите пергаментной бумагой, а стенки и дно смажьте растительным маслом. Переложите тесто в форму и хорошо утрамбуйте его, чтобы получились ровные края. Оставьте хлеб в форме еще на 50 минут в теплом месте под салфеткой, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Когда тесто снова подойдет, смажьте верхушку хлеба небольшим количеством воды и посыпьте смесью из семян льна, кунжута и кориандра. Выпекайте хлеб при температуре 180 градусов в течение 20 минут, затем уменьшите температуру до 160 градусов и выпекайте еще 30 минут.

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