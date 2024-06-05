Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом домашних чебуреков. В этом рецепте Глинская использует пышное тесто и предлагает выбрать фарш из говядины или свинины.

Ингредиенты для теста:

Мука — 500 г (2 стакана)

Соль — 10 г (1 ч.л. без горки)

Кипяток — 250 мл (1 стакан)

Подсолнечное масло — 50 мл (4 ст.л.)

Ингредиенты для начинки:

Фарш (говядина или свинина) — 300 г

Лук — 300 г (2-3 шт.)

Соль — по вкусу

Холодная вода — 80 мл (5 ст.л.)

Приготовление:

В большой миске смешайте муку с солью. Влейте кипяток и быстро перемешайте ложкой или венчиком, чтобы не образовались комочки. Добавьте подсолнечное масло и продолжайте замешивать тесто до однородного состояния, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Когда тесто станет достаточно плотным, переложите его на рабочую поверхность и месите руками до гладкости и эластичности. Сформируйте тесто в шар, заверните в пищевую пленку и оставьте отдыхать при комнатной температуре на 30 минут.

"Мастер Шеф" Глинска добавляет, лук очистите и мелко нарежьте. В миске смешайте фарш с нарезанным луком. Добавьте соль и холодную воду, тщательно перемешайте фарш до однородной консистенции.

Фарш должен быть сочным и мягким. Если необходимо, добавьте немного больше воды. Разделите тесто на равные части, примерно по 50-60 г каждая. Раскатайте каждую часть теста в тонкий круглый пласт на присыпанной мукой поверхности.

В центр каждого круга положите 1-2 столовые ложки начинки, разровняйте. Сложите тесто пополам, накрыв начинку, и тщательно защипните края, чтобы начинка не выливалась при жарке. Для этого можно использовать вилку, чтобы создать декоративный край, советует "Мастер Шеф" Глинска.

Разогрейте достаточное количество подсолнечного масла в глубокой сковороде или фритюрнице до температуры 180 градусов Цельсия. Аккуратно опустите чебуреки в разогретое масло и жарьте до золотистой корочки с обеих сторон, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.

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