Победительница второго сезона и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать насыщенный кекс с пряностями.

Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт особенного кекса с пряностями, благодаря цедре вкус будет правла неповторимым.

Ингредиенты для кексового теста:

Сливочное масло (жирностью 62%) — 150 г (3/4 упаковки)

Сахарная пудра — 150 г (7 ст.л.)

Яйца — 150 г (3 шт.)

Мука — 200 г (8 ст.л.)

Разрыхлитель — 8 г

Пряности (корица, имбирь, мускатный орех) — 1 ст.л.

Ванильный сахар — по вкусу

Цедра мандарина и апельсина — по вкусу

Ингредиенты для сиропа:

Мандариновый или апельсиновый сок — 100 мл (1/2 стакана)

Цедра 1-го апельсина или мандарина

Вода — 50 мл (1/4 стакана)

Сахар — 60 г (2,5 ст.л.)

Приготовление:

Достаньте сливочное масло из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким. Смешайте все пряности в одной миске. Снимите цедру с мандарина и апельсина, используя мелкую терку, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская. В большой миске взбейте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой до получения пушистой массы.

Постепенно добавляйте яйца, продолжая взбивать до однородной консистенции. В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем и пряностями. Понемногу добавляйте сухую смесь в масляно-яичную массу, перемешивая до однородного состояния.

Добавьте ванильный сахар и цедру мандарина и апельсина, тщательно перемешайте. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия, советует "Мастер Шеф" Глинская. Форму для кекса смажьте сливочным маслом или выстелите пергаментной бумагой.

Переложите тесто в подготовленную форму и разровняйте поверхность. Выпекайте кекс в предварительно разогретой духовке около 40-50 минут, до золотистой корочки и сухой зубочистки при проверке.

В небольшую кастрюлю налейте мандариновый или апельсиновый сок, добавьте воду и сахар. Добавьте цедру апельсина или мандарина. Доведите смесь до кипения и варите на среднем огне до полного растворения сахара.

Достаньте готовый кекс из духовки и дайте ему немного остыть в форме, делится "Мастер Шеф" Глинская. Понемногу поливайте кекс горячим сиропом, давая ему впитаться.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.

Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.