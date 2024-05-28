Размер субсидии на жилье будет определяться в зависимости от уровня арендной платы в определенном регионе Украины.

Начиная с июня, переселенцы, вынужденные арендовать жилье из-за тяжестей с поиском устойчивого убежища из-за войны россии против Украины, могут получить дополнительную социальную поддержку от правительства. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

В Министерстве социальной политики отметили, что некоторые переселившиеся из зоны конфликта сейчас проживают в специально оборудованных местах для компактного проживания, таких как модульные городки, общежития и т.д., а некоторые нашли приют у друзей или родственников.

Однако по разным причинам некоторые лица не могут или не желают находиться в таких местах, и некоторые принимающие общества не могут обеспечить такое временное жилье. Для решения этой проблемы Министерство социальной политики разработало новый инструмент поддержки – субсидию на аренду жилья.

Размер субсидии на жилье будет определяться в зависимости от уровня арендной платы в определенном регионе Украины. К примеру, в Киеве цены на аренду выше на 22% по сравнению со средними значениями. В Николаеве цены на аренду ниже на 30-35%, а в Закарпатье они превышают средние значения в 2,5 раза.

В Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях цены на аренду самые низкие, колеблются от 2,8 до 4,4 тысячи гривен за однокомнатную квартиру.

Последние новости Украины:

Напомним, в рамках проекта предлагается два вида денежной помощи.

Как писала Politeka, безработные украинцы получат по 500 долларов.

Также Politeka сообщала, некоторым украинцам выплатят ощутимую денежную помощь.