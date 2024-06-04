Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусный винегрет с усовершенствованным вкусом благодаря двум ингредиентам.
Ингредиенты:
- Картофель — 200 г
- Свекла — 200 г
- Морковь — 200 г
- Соленые огурцы — 200 г
- Маринованные грибы — 100 г
- Квашеная капуста — 50 г
- Авокадо — 0,5 шт.
- Водоросли Вакаме — 70 г
- Кунжут
Для заправки:
- Винный уксус
- Оливковое масло
Приготовление:
Отварите картофель, свеклу и морковь до готовности. Затем остудите их. Очистите отваренные овощи и нарежьте их кубиками, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Соленые огурцы нарежьте мелкими кубиками.
Маринованные грибы порежьте на небольшие кусочки. Квашеную капусту мелко порубите. Авокадо очистите и нарежьте кубиками.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, водоросли Вакаме предварительно замочите в воде на несколько минут, затем нарежьте их. В большой миске смешайте нарезанные картофель, свеклу, морковь, соленые огурцы, маринованные грибы, квашеную капусту, авокадо и водоросли Вакаме.
В отдельной миске приготовьте заправку, смешав винный уксус и оливковое масло в пропорции 1:3. Полейте заправкой салат и хорошо перемешайте. Посыпьте винегрет кунжутом перед подачей на стол, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
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