Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусный винегрет с усовершенствованным вкусом благодаря двум ингредиентам.

Ингредиенты:

Картофель — 200 г

Свекла — 200 г

Морковь — 200 г

Соленые огурцы — 200 г

Маринованные грибы — 100 г

Квашеная капуста — 50 г

Авокадо — 0,5 шт.

Водоросли Вакаме — 70 г

Кунжут

Для заправки:

Винный уксус

Оливковое масло

Приготовление:

Отварите картофель, свеклу и морковь до готовности. Затем остудите их. Очистите отваренные овощи и нарежьте их кубиками, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Соленые огурцы нарежьте мелкими кубиками.

Маринованные грибы порежьте на небольшие кусочки. Квашеную капусту мелко порубите. Авокадо очистите и нарежьте кубиками.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, водоросли Вакаме предварительно замочите в воде на несколько минут, затем нарежьте их. В большой миске смешайте нарезанные картофель, свеклу, морковь, соленые огурцы, маринованные грибы, квашеную капусту, авокадо и водоросли Вакаме.

В отдельной миске приготовьте заправку, смешав винный уксус и оливковое масло в пропорции 1:3. Полейте заправкой салат и хорошо перемешайте. Посыпьте винегрет кунжутом перед подачей на стол, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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