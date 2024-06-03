Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать идеальную котлету для вкусного бургера, его можно делать каждый раз немного другим, добавляя разный соус к мягким булочкам.

Ингредиенты для котлеты:

Говядина — 800 г

Сало — 200 г

Специи "Мрия" — 1 ст. л.

Соль — 10 г

Дополнительные ингредиенты для бургера:

Помидор

Соленые огурцы

Сыр Чеддер

Бекон

Горчица

Кетчуп

Салат Айсберг

Приготовление котлеты:

Пропустите говядину и сало через мясорубку с насадкой с большими отверстиями. Тщательно перемешайте фарш с салом. Добавьте соль (8-10 г) и специи по вкусу (подойдет белый перец, зерна горчицы). Вымешивайте фарш как тесто, затем отбейте его, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Используйте кулинарное кольцо для формирования котлет или формируйте их руками, смоченными в воде. Накройте сформированные котлеты пергаментом и поставьте в холодильник.

За час до приготовления достаньте котлеты из холодильника. Учитывайте, что при жарке котлеты уменьшатся в диаметре примерно на 1 см.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, выложите котлеты на горячую решетку. Через 3 минуты переложите решетку на другую сторону. Жарьте котлеты в течение 6-8 минут, не нажимая на них.

Пропарьте булки перед приготовлением, чтобы корочка не крошилась. Поджарьте булки на решетке. Пока котлета горячая, положите на нее сыр Чеддер, чтобы он начал плавиться.

Формируйте бургер, добавив помидор, соленые огурцы, бекон, горчицу, кетчуп и салат Айсберг, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

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