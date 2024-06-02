Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать несколько освежающих напитков для всей семьи.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать несколько освежающих напитков к лету.

Лимонад с базиликом

Ингредиенты:

Вода – 1 л

Базилик – 3 веточки

Лимон – 1 шт.

Мед – 1 ст. л.

Приготовление:

Промойте веточки базилика под холодной водой. Вскипятите 1 литр воды. Положите веточки базилика в кипяток и оставьте настаиваться. Вода постепенно станет фиолетовой, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Пока базилик настаивается, выдавите сок из одного лимона. Добавьте лимонный сок в настой базилика. Подсластите напиток медом по вкусу и хорошо перемешайте.

Дайте напитку остыть до комнатной температуры. Поставьте лимонад в холодильник на 1-2 часа для полного охлаждения. Перед подачей добавьте лед, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Холодный зеленый чай (айс-ти)

Ингредиенты:

Зеленый чай – 1 л

Мед – 1 ст. л.

Мята – 1 веточка

Лимон – 1 шт.

Вода комнатной температуры – 100 мл

(По желанию) Персик – 1 шт.

Приготовление:

Заварите 1 литр зеленого чая по инструкции на упаковке. Оставьте чай остывать до комнатной температуры. Пока чай остывает, выдавите сок из одного лимона. Смешайте лимонный сок с 100 мл воды комнатной температуры.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, далее добавьте 1 ст. л. меда и тщательно перемешайте, чтобы мед полностью растворился. Порвите мятные листья на небольшие кусочки и добавьте их в лимонно-медовую смесь.

Дайте мяте настояться в смеси несколько минут. Когда зеленый чай остынет, смешайте его с мятно-лимонной основой. По желанию нарежьте персик тонкими дольками и добавьте в чай для дополнительного вкуса.

Поставьте напиток в холодильник на 1-2 часа для полного охлаждения.

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