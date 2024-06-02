Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать несколько освежающих напитков к лету.

Лимонад с базиликом

Ингредиенты:

  • Вода – 1 л
  • Базилик – 3 веточки
  • Лимон – 1 шт.
  • Мед – 1 ст. л.

Приготовление:

Промойте веточки базилика под холодной водой. Вскипятите 1 литр воды. Положите веточки базилика в кипяток и оставьте настаиваться. Вода постепенно станет фиолетовой, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Пока базилик настаивается, выдавите сок из одного лимона. Добавьте лимонный сок в настой базилика. Подсластите напиток медом по вкусу и хорошо перемешайте.

Дайте напитку остыть до комнатной температуры. Поставьте лимонад в холодильник на 1-2 часа для полного охлаждения. Перед подачей добавьте лед, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Холодный зеленый чай (айс-ти)

Ингредиенты:

  • Зеленый чай – 1 л
  • Мед – 1 ст. л.
  • Мята – 1 веточка
  • Лимон – 1 шт.
  • Вода комнатной температуры – 100 мл
  • (По желанию) Персик – 1 шт.

Приготовление:

Заварите 1 литр зеленого чая по инструкции на упаковке. Оставьте чай остывать до комнатной температуры. Пока чай остывает, выдавите сок из одного лимона. Смешайте лимонный сок с 100 мл воды комнатной температуры.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, далее добавьте 1 ст. л. меда и тщательно перемешайте, чтобы мед полностью растворился. Порвите мятные листья на небольшие кусочки и добавьте их в лимонно-медовую смесь.

Дайте мяте настояться в смеси несколько минут. Когда зеленый чай остынет, смешайте его с мятно-лимонной основой. По желанию нарежьте персик тонкими дольками и добавьте в чай для дополнительного вкуса.

Поставьте напиток в холодильник на 1-2 часа для полного охлаждения.

Последние новости Украины:

Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.