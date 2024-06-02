Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать несколько освежающих напитков к лету.
Лимонад с базиликом
Ингредиенты:
- Вода – 1 л
- Базилик – 3 веточки
- Лимон – 1 шт.
- Мед – 1 ст. л.
Приготовление:
Промойте веточки базилика под холодной водой. Вскипятите 1 литр воды. Положите веточки базилика в кипяток и оставьте настаиваться. Вода постепенно станет фиолетовой, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Пока базилик настаивается, выдавите сок из одного лимона. Добавьте лимонный сок в настой базилика. Подсластите напиток медом по вкусу и хорошо перемешайте.
Дайте напитку остыть до комнатной температуры. Поставьте лимонад в холодильник на 1-2 часа для полного охлаждения. Перед подачей добавьте лед, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Холодный зеленый чай (айс-ти)
Ингредиенты:
- Зеленый чай – 1 л
- Мед – 1 ст. л.
- Мята – 1 веточка
- Лимон – 1 шт.
- Вода комнатной температуры – 100 мл
- (По желанию) Персик – 1 шт.
Приготовление:
Заварите 1 литр зеленого чая по инструкции на упаковке. Оставьте чай остывать до комнатной температуры. Пока чай остывает, выдавите сок из одного лимона. Смешайте лимонный сок с 100 мл воды комнатной температуры.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, далее добавьте 1 ст. л. меда и тщательно перемешайте, чтобы мед полностью растворился. Порвите мятные листья на небольшие кусочки и добавьте их в лимонно-медовую смесь.
Дайте мяте настояться в смеси несколько минут. Когда зеленый чай остынет, смешайте его с мятно-лимонной основой. По желанию нарежьте персик тонкими дольками и добавьте в чай для дополнительного вкуса.
Поставьте напиток в холодильник на 1-2 часа для полного охлаждения.
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