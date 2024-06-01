Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусный пирог с творогом и вишнями, получив при этом особый вкус.

Ингредиенты:

Творог 9% – 600 г

Яйца – 6 шт.

Сахар – 360 г

Масло сливочное – 140 г

Сахар ванильный – 20 г

Разрыхлитель – 30 г

Соль – 1 ч.л.

Мука пшеничная – 440 г

Вишни – 800 г

Крахмал – 100 г

Лимонная цедра

Кардамон

Приготовление:

Перебейте творог в пасту с помощью погружного блендера до однородного состояния. Взбейте яйца с сахаром до пышной и светлой массы. В миске с мягким сливочным маслом натрите цедру лимона и добавьте кардамон для аромата, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В просеянную муку добавьте разрыхлитель и соль, перемешайте. Во взбитые яйца добавьте перебитый творог, аккуратно перемешивая. Затем добавьте масло со специями и тщательно перемешайте.

Постепенно вводите мучную смесь, аккуратно перемешивая, чтобы избежать комочков. Если используете свежие вишни, удалите косточки. Если вишни замороженные, разморозьте их и слейте лишнюю жидкость.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, обваляйте вишни в крахмале, чтобы они не выделяли много сока при выпекании. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой, равномерно распределив по всей поверхности.

Выложите вишни на тесто, равномерно распределяя их по всей поверхности. Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 160 градусов духовке в течение 1 часа. Если используете замороженные вишни, выпекайте пирог на 15 минут дольше.

Проверьте готовность пирога деревянной палочкой - она должна выходить сухой из центра пирога. Готовый пирог смажьте джемом и присыпьте измельченными фисташками и сахарной пудрой для украшения и дополнительного вкуса, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

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