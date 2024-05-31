Победительница и экс-судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать дома вкусное мороженое, дополнив его мягким печеньем.

В этот раз на своей странице бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала в социальной сети, как сделать домашнее мороженое.

Ингредиенты:

250 г белого шоколада

450 мл сливок (20-33%)

Ваниль или ванильный сахар

100 г молочного или черного шоколада

500 г печенья

Технология приготовления:

В кастрюле добавьте к сливкам ванильный сахар или ваниль и прогревайте на среднем огне около одной минуты, пока сливки не начнут дымиться, но не закипят, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская. Снимите кастрюлю с огня и добавьте к горячим сливкам белый шоколад. Тщательно перемешайте, чтобы шоколад полностью растворился.

Накройте получившуюся массу пищевой пленкой (так, чтобы пленка касалась поверхности массы) и отправьте в холодильник на 10-12 часов. Тем временем сделайте из молочного или черного шоколада крошку, измельчив его ножом или на терке.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, достаньте остывшую массу из холодильника и взбейте ее миксером или в комбайне до пышной и воздушной консистенции.

Добавьте шоколадную крошку и тщательно перемешайте. Возьмите форму для мороженого и выложите на дно слой печенья. Выложите взбитую сливочную массу с шоколадной крошкой на печенье и разровняйте.

Накройте мороженую массу вторым слоем печенья. Отправьте форму в морозильную камеру на 5 часов, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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