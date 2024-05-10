Победительница одного из сезонов и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусного и универсального маринада для овощей и грибов.

Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская решила поделиться с украинцами любимыми рецептами овощей, мяса и рыбы на гриле.

В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как вкусно замариновать и пожарить на гриле овощи и грибы. Для приготовления на гриле кулинар выбрала баклажан, кабачок, помидоры, болгарский перец, лук, шампиньоны и кукурузу.

Маринад для овощей звезда "Мастер Шеф" сделала простой, универсальный, вкусный и ароматный.

Сначала нужно подготовить овощи. Хорошо все моем и нарезаем на кусочки:

кабачок и баклажан – на круги или полоски толщиной примерно 2 см;

лук "Мастер Шеф" Елизавета Глинская советует брать мелкий и разрезать либо пополам, либо на четверти;

кукурузу предварительно отвариваем и нарезаем кочаны на куски по 4-5 см;

болгарский перец, помидоры и грибы можно запекать целиком.

Для маринада "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет только ароматное масло с травами и чесноком, а также соль. Смешиваем растительное масло с выжатым чесноком, смазываем этой смесью овощи и оставляем их мариноваться буквально на 15 минут.

Солить овощи гриль "Мастер Шеф" Елизавета Глинская советует либо непосредственно перед приготовлением, либо вообще уже готовые.

"Именно это ароматное масло я использую для маринадов, соусов, иногда для жарки, запекания и добавляю в салаты в виде заправки. Поэтому смело экспериментируйте и добавляйте яркие вкусы вашим блюдам", - добавила "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

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