Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, лучше всего подавать блинчики можно сразу после приготовления, пока они теплые и сыр внутри расплавился.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать диетичные блинчики с сыром, они хорошо подойдут для перекуса.

Ингредиенты:

Манка – 250 г

Мука – 40 г

Соль – ½ ч. л.

Сухие дрожжи – 5 г

Разрыхлитель – 1 ч. л. с горкой

Теплая вода – 500 мл

Сыр моцарелла – для начинки

Приготовление:

В большую миску добавьте манку, муку, соль, сухие дрожжи и разрыхлитель. Тщательно перемешайте сухие ингредиенты, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Постепенно влейте теплую воду, постоянно помешивая венчиком или миксером, чтобы избежать образования комков.

Замесите однородное тесто и оставьте его на 20-30 минут в теплом месте, чтобы дрожжи начали работать и тесто немного увеличилось в объеме. Разогрейте сковороду на среднем огне. Сковороду можно слегка смазать маслом или воспользоваться антипригарной сковородой.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, наливайте небольшое количество теста на разогретую сковороду и равномерно распределяйте его, вращая сковороду, чтобы получился тонкий блин.

Готовьте блинчики до золотистого цвета с обеих сторон. Натрите сыр моцарелла на крупной терке.

После того как блинчики будут готовы, на каждый блин положите немного натертого сыра и сверните его в трубочку или сложите в конверт, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

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