Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать диетичные блинчики с сыром, они хорошо подойдут для перекуса.
Ингредиенты:
- Манка – 250 г
- Мука – 40 г
- Соль – ½ ч. л.
- Сухие дрожжи – 5 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л. с горкой
- Теплая вода – 500 мл
- Сыр моцарелла – для начинки
Приготовление:
В большую миску добавьте манку, муку, соль, сухие дрожжи и разрыхлитель. Тщательно перемешайте сухие ингредиенты, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Постепенно влейте теплую воду, постоянно помешивая венчиком или миксером, чтобы избежать образования комков.
Замесите однородное тесто и оставьте его на 20-30 минут в теплом месте, чтобы дрожжи начали работать и тесто немного увеличилось в объеме. Разогрейте сковороду на среднем огне. Сковороду можно слегка смазать маслом или воспользоваться антипригарной сковородой.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, наливайте небольшое количество теста на разогретую сковороду и равномерно распределяйте его, вращая сковороду, чтобы получился тонкий блин.
Готовьте блинчики до золотистого цвета с обеих сторон. Натрите сыр моцарелла на крупной терке.
После того как блинчики будут готовы, на каждый блин положите немного натертого сыра и сверните его в трубочку или сложите в конверт, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
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