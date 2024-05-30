Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала в деталях, как сделать насыщенный торт со сгущеным молоком.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как просто и бюджетно сделать вкусный торт с коржами и кремом.

Ингредиенты:

Для теста:

Сливочное масло - 300 г

Желтки - 4 штуки

Мука - 450 г

Разрыхлитель - 1 чайная ложка

Грецкие орехи - 150 г (для теста) + 250 г (для украшения)

Для меренги:

Белки - 4 штуки

Сахар - 200 г

Для крема:

Вареная сгущенка - 650 г

Сливочное масло - 450 г

Приготовление:

Взбейте сливочное масло до мягкости. Добавьте желтки и продолжайте взбивать до получения однородной массы, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Просейте муку с разрыхлителем и постепенно добавляйте в масляно-желтковую смесь.

Измельчите 150 г грецких орехов и добавьте в тесто. Хорошо перемешайте. Разделите тесто на 4 равные части и сформируйте из каждой части корж. Выпекайте коржи в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета (примерно 15-20 минут). Дайте коржам остыть.

Взбейте белки до устойчивых пиков. Постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать, пока не получится глянцевая и устойчивая масса, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Выложите меренгу на противень, застеленный пергаментной бумагой, и сформируйте корж. Выпекайте в разогретой до 120 градусов духовке около 1 часа. Меренга должна стать хрустящей и сухой. Дайте полностью остыть.

Взбейте сливочное масло до пышности. Постепенно добавляйте вареную сгущенку, продолжая взбивать, пока крем не станет однородным и гладким.

На первый корж нанесите слой крема. Положите второй корж и снова смажьте кремом. Повторите со всеми коржами. На верхний корж положите слой меренги и покройте его кремом, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Обмажьте торт кремом со всех сторон. Измельчите оставшиеся 250 г грецких орехов и посыпьте ими торт сверху и по бокам. Оставьте торт пропитаться в холодильнике на несколько часов или на ночь.

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