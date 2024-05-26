В условиях новых отключений электроэнергии абонентам всех мобильных операторов предоставили рекомендации по поводу того, как действовать.

Абонентов мобильных операторов, действующих на территории Украины, предупредили, что проблемы с мобильной связью не исключены.

Нестабильная работа операторов и провайдеров связана с появлением чрезмерного количества потребителей мобильного Интернета.

«Когда исчезает свет и домашний Wi-Fi – все пользователи переходят на мобильный Интернет. В таких условиях базовые станции на аккумуляторах работают несколько часов», - объясняют в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЕК).

Чтобы решить эту проблему, операторы устанавливают генераторы и прилагают другие усилия, чтобы украинцы оставались на связи.

Также есть ряд рекомендаций для абонентов всех мобильных операторов.

Да, людей просят при отключении электроэнергии не злоупотреблять разговорами по мобильному телефону и ограничить передачу и загрузку объемных видео и фото файлов.

Кроме того, владельцы смартфонов просят стараться не смотреть видео на смартфоне.

При отключении света также рекомендуется выключить автозагрузку медиа в мессенджерах.

«Установите низкое качество видео в YouTube. Удалите не критические для вас приложения, активно использующие батарею и загружающие обновления», - просят мобильные операторы.

Напомним, что главной причиной новых отключений электроэнергии являются последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до атак. Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы, но этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, особенно в часы максимального потребления.

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