Стоит понимать, что в последующие годы минимальные требования к стажу для выхода на пенсию в Украине будут только расти.

Украинцы могут выходить на пенсию в возрасте 60, 63 или 65 лет в зависимости от приобретенного трудового стажа. По состоянию на этот год для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 31 года трудового стажа. В будущем этот показатель будет постепенно расти.

В ПФУ сообщили, что нужно знать 60-летним, чтобы выйти на пенсию.

В последующие годы минимальные требования к стажу для выхода на пенсию в Украине будут расти:

В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 32 лет стажа.

В 2026 году – 33 года стажа.

В 2027 году – 34 года стажа.

В 2028 году – 35 лет стажа.

Для ухода на пенсию в 63 года в этом году нужно иметь минимум 21 год стажа. До 2028 года эти требования будут также увеличиваться:

В 2025 году нужно будет иметь от 22 до 33 лет стажа.

В 2026 году – от 23 до 33 лет.

В 2027 году – от 24 до 34 лет.

В 2028 году – от 25 до 35 лет.

Для выхода на пенсию в 65 лет остается требование иметь не менее 15 лет стажа, и это требование пока не будет меняться.

Напомним, что с начала года в Украине уже прошла индексация и перерасчет выплат пенсионеров. Пенсии некоторых граждан сильно выросли, однако есть и те, кто совсем не почувствовал увеличения. С начала 2024 года количество пенсионеров, имеющих выплаты до 3 тысяч гривен, уменьшилось.

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Как писала Politeka, задолженность по выплатам пенсий вернутся украинцам летом, ПФУ сообщил детали.

Также Politeka сообщала, правительство утвердило размер минимальных пенсий.