Знаменитый украинский певец и музыкант Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) обожал голубцы по этому рецепту, которые готовила для него мама.

Голубцы, которыми любил угощаться Кузьма Скрябин необычны тем, что готовятся они без мяса, пишет Politeka.net.

Итак, рецепт голубцов с картофелем – блюда, которое обожал Скрябин.

Ингредиенты нужны: 2,5 килограмма картофеля, 6 средних луковиц, 2 капусты, 2 моркови, 1 столовая ложка уксуса, соль, черный перец, сметана.

Шаг первый – в большой кастрюле доводим воду до кипения, солим и добавляем уксус.

Капусту без качана опускаем в кипящую воду, ждем несколько минут и снимаем листья.

Скрябин обожал голубцы с картофелем, которые готовила для него мама.

Срезаем утолщение у основания листа.

Теперь измельчаем лук, натираем морковь. Обжариваем овощи на сковороде с небольшим количеством растительного масла.

Следующий шаг – картошку чистим и натираем на терке. Отжимаем лишнюю влагу и добавляем в готовую зажарку в глубокую миску. Начинку к голубцам перемешиваем, добавляем соль и перец.

Теперь заворачиваем начинку в капустные листья и выкладываем в глубокую посуду рядами. Заливаем водой и добавляем сметану.

Тушим голубцы с картофелем примерно час. К столу подаем со сметаной, любимым соусом или сливками.

Голубцы с картофелем.

Напомним, что мама Кузьмы Скрябина ушла из жизни 23 сентября 2023 года. Ей было 76 лет.

Похоронили Ольгу Кузьменко во Львовской области на местном кладбище в их семейной гробнице рядом с сыном.

Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб 2 февраля 2015 года в ДТП на трассе Кривой Рог – Кировоград.

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