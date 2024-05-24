Голубцы, которыми любил угощаться Кузьма Скрябин необычны тем, что готовятся они без мяса, пишет Politeka.net.
Итак, рецепт голубцов с картофелем – блюда, которое обожал Скрябин.
Ингредиенты нужны: 2,5 килограмма картофеля, 6 средних луковиц, 2 капусты, 2 моркови, 1 столовая ложка уксуса, соль, черный перец, сметана.
Шаг первый – в большой кастрюле доводим воду до кипения, солим и добавляем уксус.
Капусту без качана опускаем в кипящую воду, ждем несколько минут и снимаем листья.
Скрябин обожал голубцы с картофелем, которые готовила для него мама.
Срезаем утолщение у основания листа.
Теперь измельчаем лук, натираем морковь. Обжариваем овощи на сковороде с небольшим количеством растительного масла.
Следующий шаг – картошку чистим и натираем на терке. Отжимаем лишнюю влагу и добавляем в готовую зажарку в глубокую миску. Начинку к голубцам перемешиваем, добавляем соль и перец.
Теперь заворачиваем начинку в капустные листья и выкладываем в глубокую посуду рядами. Заливаем водой и добавляем сметану.
Тушим голубцы с картофелем примерно час. К столу подаем со сметаной, любимым соусом или сливками.
Голубцы с картофелем.
Напомним, что мама Кузьмы Скрябина ушла из жизни 23 сентября 2023 года. Ей было 76 лет.
Похоронили Ольгу Кузьменко во Львовской области на местном кладбище в их семейной гробнице рядом с сыном.
Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб 2 февраля 2015 года в ДТП на трассе Кривой Рог – Кировоград.
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