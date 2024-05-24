Такой пышный, нежный и полезный омлет на завтрак готовится с минимум усилий, смакует прекрасно, а выглядит просто фантастически.

А все потому, что омлет по этому рецепту, наверное, является чемпионом по пышности.

"Так омлет вы точно не готовили", - отметила на своей странице фудблогер "Lanaisa_eva".

Итак, для приготовления особенного пышного омлета «Пуляр» понадобятся следующие ингредиенты: яйца, соль и, по желанию, немного молока.

Берем яйца и отделяем желтки от белков. В желтки добавляем щепотку соли и, по желанию, молоко. Взбиваем вилкой.

В белки также добавляем щепотку соли и взбиваем миксером до устойчивых пиков.

Сковороду смазываем растительным или сливочным маслом и разогреваем. Выливаем желтки и разравниваем, покрывая всю площадь сковороды. Сверху выкладываем белковую массу и тоже разравниваем.

Рецепт пышного омлета "Пуляр".

Накрываем крышкой и жарим, на медленном огне примерно 5 минут. Теперь выкладываем омлет на тарелку, разрезаем пополам и выкладываем одну половину на другую белком внутрь.

Вот и все, омлет можно подавать на стол! Завтрак можно дополнить любыми любимыми ингредиентами – овощами, сыром, зеленью, рыбкой или ветчиной.

Напомним, ранее рецептом пышного омлета «Пуляр» делился также победитель «Мастер Шеф».

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