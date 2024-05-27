Победительница и экс-судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская заметила, что дети не всегда в восторге от рыбы и рыбных блюд, поэтому важно знать, как сделать ароматные и вкусные рубленые котлетки.

Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась важностью приготовления вкусных котлет, которые понравятся детям и не будут при этом слишком жирными.

Ингредиенты:

Лосось - 150 грамм

Филе хека - 150 грамм

Яйцо - 1 штука

Соль - по вкусу

Черный перец (крупного помола) - по вкусу

Растительное масло - 1-2 столовые ложки

Мука - для обсыпки

Приготовление:

Порубите филе хека и лосося на мелкие кубики или прокрутите через мясорубку, советует "Мастер Шеф" Глинская. Соедините оба вида фарша и тщательно перемешайте.

Посолите и поперчите по вкусу, добавьте яйцо, хорошо перемешайте.

Постепенно добавьте муку, несколько раз тщательно перемешивая ложкой, чтобы получился однородный фарш.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, разогрейте сковороду, добавьте растительное масло. Ложкой выкладывайте фарш в форме котлет на сковороду. Обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки.

Выложите готовые котлеты на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Подавайте рубленые рыбные котлеты теплыми, с сметаной и свежей зеленью, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

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