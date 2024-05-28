Победительница и экс-судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась, что такой рецепт с легкостью подходит также и для праздничного ужина или простого обеда.

В этот раз на своей странице бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская заметила, мясо по-французски - это изысканное и насыщенное блюдо, которое готовится легко и просто. Оно прекрасно подойдет для праздничного обеда или ужина.

Ингредиенты:

Филе индейки - 1 кг

Картошка - 4-6 штук

Твердый сыр - 150 грамм

Лук репчатый - 3 штуки

Растительное масло - 20 мл

Готовая горчица - 1 столовая ложка

Сметана 10% - 100 грамм

Соль - по вкусу

Острый перец - по вкусу

Приготовление:

Смочите противень водой, затем застелите сверху разрезанным рукавом для запекания и смажьте его растительным маслом, делится "Мастер Шеф" Глинская. Нарежьте филе толщиной примерно в 1 см, посолите и поперчите, затем выложите на подготовленный противень.

Нарежьте лук и равномерно распределите его на мясе.

Картошку нарежьте тонкими слайсами и выложите на лук. Посолите, советует "Мастер Шеф" Глинская. Для соуса смешайте майонез, сметану и горчицу.

Намажьте соусом картошку.

Посыпьте блюдо натертым сыром.

"Мастер Шеф" Глинская добавила, запекайте при 180 градусах Цельсия в предварительно разогретой духовке 25-30 минут, пока картошка не станет золотистой.

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