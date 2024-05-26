Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская подметила, в этом рецепте сочетание нежного картофеля и сочного мяса понравится всей семье.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт невероятно вкусного картофельного пирога с мясом, он идеально подойдет для тех, кто любит как раз сытные и мясные блюда.

Ингредиенты:

Для теста:

Молоко – 200 мл

Сахар – 10 г

Соль – 5 г

Мука – 360 г

Быстрорастворимые дрожжи – 5 г

Подсолнечное масло – 30 мл

Дополнительно:

Желток – 1 шт.

Молоко – 10 мл

Для начинки:

Отварной картофель – 500 г

Говяжий фарш – 500 г

Лук – 3 шт.

Соль, перец – по вкусу

Масло для жарки

Приготовление:

Смешайте молоко с сахаром, добавьте муку с дрожжами и солью. Замесите тесто до однородной консистенции. Введите подсолнечное масло и хорошо перемешайте. Оставьте тесто в теплом месте на 1 час для подъема, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте говяжий фарш, приправьте солью и перцем, слегка обжарьте до полуготовности. Нарежьте отварной картофель небольшими кусочками и соедините с фаршем. Дайте начинке остыть.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, разделите тесто на две части, одна из которых должна быть чуть больше другой. Смажьте рабочую поверхность и скалку маслом, раскатайте тесто. Выложите начинку на больший пласт теста, накройте вторым пластом, тщательно скрепите края.

Сделайте небольшое отверстие в центре пирога для выхода пара. Накройте пирог полотенцем или пленкой и оставьте на 30 минут для расстойки.

Смажьте поверхность пирога смесью желтка и молока. Выпекайте при температуре 180°C в течение 30 минут до золотистой корочки. После выпекания, достаньте пирог из духовки и накройте полотенцем на 15 минут для остывания, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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