Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт невероятно вкусного картофельного пирога с мясом, он идеально подойдет для тех, кто любит как раз сытные и мясные блюда.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Молоко – 200 мл
  • Сахар – 10 г
  • Соль – 5 г
  • Мука – 360 г
  • Быстрорастворимые дрожжи – 5 г
  • Подсолнечное масло – 30 мл

Дополнительно:

  • Желток – 1 шт.
  • Молоко – 10 мл

Для начинки:

  • Отварной картофель – 500 г
  • Говяжий фарш – 500 г
  • Лук – 3 шт.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Масло для жарки

Елизавета Глинская

Приготовление:

Смешайте молоко с сахаром, добавьте муку с дрожжами и солью. Замесите тесто до однородной консистенции. Введите подсолнечное масло и хорошо перемешайте. Оставьте тесто в теплом месте на 1 час для подъема, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте говяжий фарш, приправьте солью и перцем, слегка обжарьте до полуготовности. Нарежьте отварной картофель небольшими кусочками и соедините с фаршем. Дайте начинке остыть.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, разделите тесто на две части, одна из которых должна быть чуть больше другой. Смажьте рабочую поверхность и скалку маслом, раскатайте тесто. Выложите начинку на больший пласт теста, накройте вторым пластом, тщательно скрепите края.

Сделайте небольшое отверстие в центре пирога для выхода пара. Накройте пирог полотенцем или пленкой и оставьте на 30 минут для расстойки.

Смажьте поверхность пирога смесью желтка и молока. Выпекайте при температуре 180°C в течение 30 минут до золотистой корочки. После выпекания, достаньте пирог из духовки и накройте полотенцем на 15 минут для остывания, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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