Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт невероятно вкусного картофельного пирога с мясом, он идеально подойдет для тех, кто любит как раз сытные и мясные блюда.
Ингредиенты:
Для теста:
- Молоко – 200 мл
- Сахар – 10 г
- Соль – 5 г
- Мука – 360 г
- Быстрорастворимые дрожжи – 5 г
- Подсолнечное масло – 30 мл
Дополнительно:
- Желток – 1 шт.
- Молоко – 10 мл
Для начинки:
- Отварной картофель – 500 г
- Говяжий фарш – 500 г
- Лук – 3 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Масло для жарки
Приготовление:
Смешайте молоко с сахаром, добавьте муку с дрожжами и солью. Замесите тесто до однородной консистенции. Введите подсолнечное масло и хорошо перемешайте. Оставьте тесто в теплом месте на 1 час для подъема, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
Нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте говяжий фарш, приправьте солью и перцем, слегка обжарьте до полуготовности. Нарежьте отварной картофель небольшими кусочками и соедините с фаршем. Дайте начинке остыть.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, разделите тесто на две части, одна из которых должна быть чуть больше другой. Смажьте рабочую поверхность и скалку маслом, раскатайте тесто. Выложите начинку на больший пласт теста, накройте вторым пластом, тщательно скрепите края.
Сделайте небольшое отверстие в центре пирога для выхода пара. Накройте пирог полотенцем или пленкой и оставьте на 30 минут для расстойки.
Смажьте поверхность пирога смесью желтка и молока. Выпекайте при температуре 180°C в течение 30 минут до золотистой корочки. После выпекания, достаньте пирог из духовки и накройте полотенцем на 15 минут для остывания, советует "Мастер Шеф" Глинская.
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