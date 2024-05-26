Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала в социальной сети, как приготовить вкуснейший ягодный чизкейк.
Ингредиенты для 12 мини чизкейков:
Песочное основание:
- Печенье крекер – 170 г
- Сливочное масло – 85 г
Сырный мусс:
- Смородиновое пюре (без косточек) – 100 г
- Малиновое пюре (без косточек) – 50 г
- Сахарная пудра – 100 г
- Желатин – 12 г
- Вода – 60 мл
- Сливочный сыр – 200 г
- Сливки (жирность 30-33%) – 350 мл
Для декора:
- Взбитые сливки
- Свежие ягоды
Приготовление:
Дробим печенье в крошку и смешиваем с растопленным сливочным маслом. Раскладываем крошку в силиконовые формы, слегка утрамбовываем, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Выпекаем при 165°C в течение 7-8 минут. Оставляем остывать. Прогреваем смородиновое и малиновое пюре с сахарной пудрой до однородного состояния.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, в отдельной посуде замачиваем желатин в воде и даем набухнуть. Затем прогреваем до полного растворения. Смешиваем пюре с растворенным желатином и даем немного остыть.
Взбиваем сливочный сыр и постепенно добавляем охлажденное пюре. Взбиваем сливки до мягких пиков и осторожно вводим в массу из сыра и пюре.
Разливаем сырный мусс по формам с подготовленным песочным основанием. Помещаем формы в холодильник для полного застывания (не менее 3 часов, лучше оставить на ночь), добавила "Мастер Шеф" Глинская.
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