Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская подметила, это один из любимых десертов семьи, ведь сочетание крема сыра с ягодами очень мягкое.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала в социальной сети, как приготовить вкуснейший ягодный чизкейк.

Ингредиенты для 12 мини чизкейков:

Песочное основание:

Печенье крекер – 170 г

Сливочное масло – 85 г

Сырный мусс:

Смородиновое пюре (без косточек) – 100 г

Малиновое пюре (без косточек) – 50 г

Сахарная пудра – 100 г

Желатин – 12 г

Вода – 60 мл

Сливочный сыр – 200 г

Сливки (жирность 30-33%) – 350 мл

Для декора:

Взбитые сливки

Свежие ягоды

Приготовление:

Дробим печенье в крошку и смешиваем с растопленным сливочным маслом. Раскладываем крошку в силиконовые формы, слегка утрамбовываем, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Выпекаем при 165°C в течение 7-8 минут. Оставляем остывать. Прогреваем смородиновое и малиновое пюре с сахарной пудрой до однородного состояния.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, в отдельной посуде замачиваем желатин в воде и даем набухнуть. Затем прогреваем до полного растворения. Смешиваем пюре с растворенным желатином и даем немного остыть.

Взбиваем сливочный сыр и постепенно добавляем охлажденное пюре. Взбиваем сливки до мягких пиков и осторожно вводим в массу из сыра и пюре.

Разливаем сырный мусс по формам с подготовленным песочным основанием. Помещаем формы в холодильник для полного застывания (не менее 3 часов, лучше оставить на ночь), добавила "Мастер Шеф" Глинская.

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