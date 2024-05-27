Более вкусных голубцов вы не найдете – так говорят об этом рецепте легендарного блюда, которое готовится с добавлением еще одного особого ингредиента.

Голубцы занимают особое место в украинской кухне и известны еще со времен Киевской Руси.

Теперь голубцы готовятся с разными начинками, а заворачивают ее не только в листья белокочанной капусты, но и в «пекинку».

Еще одним рецептом голубцов с особым ингредиентом поделилась фудблогер alinaumami.

«Вкуснейших голубцов я не ела и готовлю их только так», – подчеркнула кулинар.

Итак, для приготовления голубцов понадобятся следующие ингредиенты: рис и гречка, морковь и лук, пекинская капуста, фарш, соль, перец и чеснок.

Для соуса к голубцам понадобятся сливочное масло, крем-сыр или сливки/сметана, томатная паста, вода, а также соль, перец и сахар.

Рецепт невероятных голубцов из пекинской капусты.

В первую очередь отвариваем рис и гречку.

«Крупа выходит аль денте – не разваренная. Лук и морковь обжариваю на смальце, а самое главное – использую пекинскую капусту. Это гораздо быстрее и проще», – рассказала кулинар о ходе приготовления голубцов.

Пекинскую капусту нужно разобрать на листки и отрезать самую жесткую часть. Листья не отвариваем, а заливаем кипятком.

«Через 10 минут листья станут мягкими. Для начинки смешиваю гречку с рисом, зажаркой, добавляю соль и перец. Перемешиваю и пробую – должно получиться солоноватое», - отметила фудблогер.

Рецепт невероятных голубцов из пекинской капусты.

Добавляем чеснок и, конечно, фарш.

«У меня домашняя свинина. Я готовила даже с курицей – были немного более сухие, но тоже очень вкусно», - рассказала Алина.

Ингредиенты перемешиваем. Тем временем пекинская капуста уже стала мягкой, остыла и можно срезать твердую часть листа.

«Если он большой, делю его на пополам. Формирую котлету и заворачиваем в лист. Меньшие листики не делю и кручу голубцы из целых», - отметила хозяйка.

Рецепт невероятных голубцов из пекинской капусты.

Для соуса кулинар выложила в кастрюльку сливочное масло, крем-сыр (или сливки), томатную пасту, соль, сахар и воду. Нагреваем, помешивая. Заливаем соусом голубцы.

Готовить голубцы из пекинской капусты можно в кастрюле, сковороде или в духовке в течение одного часа.

Рецепт невероятных голубцов из пекинской капусты.

В духовке температура должна быть 180 градусов.

«Сначала накрываю фольгой, последние 15 минут снимаю, чтобы чуть-чуть подрумянились», - рассказала кулинар, готовя свои голубцы из пекинской капусты в духовке.

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