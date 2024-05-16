Сезон молодої капусти у розпалі і, якщо ви ще не приготувати голубці, то саме цес це зробити, а цей рецепт обов’язково стане у нагоді.

Голубці з молодої капусти відрізняються ніжністю та соковитістю, пише Politeka.net.

Але, якщо немає часу або бажання готувати класичні голубці, можна порадувати себе і близьких голубцями «лінивими».

«Ліниві голубці. Линиві навіть для самих лінивих», - прокоментувала фудблогерка Ганна Тимошенко, розповідаючи про рецепт.

Голубці з молодої капусти.

Отже, для приготування лінивих голубців з молодої капусти знадобляться такі інгредієнти: фарш 800 гр, Рис сухий 150 гр, капуста молода (половинка качану), цибуля – 1 шт, морква - 1 шт, томатна паста - 2 ст.л, сметана - 3 ст.л, борошно - 1 ст.л, сіль і спеції за смаком, олія для смаження, вода – 0,5 л.

Хід приготування лінивих голубців з молодої капусти наступний: капусту слід нашаткувати.

Голубці з молодої капусти.

Цибулю та моркву обсмажити на пательні до мʼякості,туди ж додати нашинковану капусту - тушкувати 10-15 хв.

Рис попередньо відварюємо. В мисці поєднуємо рис та ововчі. Наступний крок – додаємо сіль і спеції.

«У мене чорний перець та сухий часник», - розповіла кулінар.

Голубці з молодої капусти.

Голубці з молодої капусти.

Перемішуємо всі інгредієнти і формуємо ліниві голубці. Викладаємо голубці на деко.

«Для заливки змішати томатну пасту,сметану,борошно,сіль та воду. Перемішати і залити голубці,поставити у духовку на 40-50 хв», - розповіла фудблогерка про останні кроки у приготуванні лінивих голубців з молодої капусти.

Такі голубці вийдуть дуже ніжними і смачними.

Голубці з молодої капусти.

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